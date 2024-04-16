До критического уровня Тобола у Кургана осталось полметра. Скрин

Уровень Тобола у Кургана вырос на 20 сантиметров за два часа
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Мост из деревни Темляково. Курган, мчс, половодье, спасатели, паводок, наводнение, разлив, Подъем воды
Уровень Тобола продолжает нарастать Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

У курганского гидропоста уровень Тобола повысился до 794 сантиметров. На это указывают данные регионального геопортала. Критическим значение считается отметка в 850 сантиметров.

«В Кургане уровень Тобола на 22:00 увеличился до 794 см (+20 см за два часа). У гидропоста в селе Бараба Кетовского округа, откуда идет волна паводка на областной центра — 386 см (+2 см за два часа)», — написано на портале.

К вечеру 16 апреля на территории Курганской области выросло число затопленных строений. В 26 населенных пунктах оказались подтоплены 334 дома и 1 148 земельных участка. В 16 пунктах временного размещения находятся 924 человека. Эта и другая информация — в онлайн-трансляции URA.RU.

https://geoportal2.gov45.ru/public_map/kurganobl/map10/#65.292222,55.350789/11/1124,1133,1116,1125" rel="nofollow
Уровень Тобола стремительно нарастает

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У курганского гидропоста уровень Тобола повысился до 794 сантиметров. На это указывают данные регионального геопортала. Критическим значение считается отметка в 850 сантиметров. «В Кургане уровень Тобола на 22:00 увеличился до 794 см (+20 см за два часа). У гидропоста в селе Бараба Кетовского округа, откуда идет волна паводка на областной центра — 386 см (+2 см за два часа)», — написано на портале. К вечеру 16 апреля на территории Курганской области выросло число затопленных строений. В 26 населенных пунктах оказались подтоплены 334 дома и 1 148 земельных участка. В 16 пунктах временного размещения находятся 924 человека. Эта и другая информация — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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