У курганского гидропоста уровень Тобола повысился до 794 сантиметров. На это указывают данные регионального геопортала. Критическим значение считается отметка в 850 сантиметров.
«В Кургане уровень Тобола на 22:00 увеличился до 794 см (+20 см за два часа). У гидропоста в селе Бараба Кетовского округа, откуда идет волна паводка на областной центра — 386 см (+2 см за два часа)», — написано на портале.
К вечеру 16 апреля на территории Курганской области выросло число затопленных строений. В 26 населенных пунктах оказались подтоплены 334 дома и 1 148 земельных участка. В 16 пунктах временного размещения находятся 924 человека. Эта и другая информация — в онлайн-трансляции URA.RU.
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У курганского гидропоста уровень Тобола повысился до 794 сантиметров. На это указывают данные регионального геопортала. Критическим значение считается отметка в 850 сантиметров. «В Кургане уровень Тобола на 22:00 увеличился до 794 см (+20 см за два часа). У гидропоста в селе Бараба Кетовского округа, откуда идет волна паводка на областной центра — 386 см (+2 см за два часа)», — написано на портале. К вечеру 16 апреля на территории Курганской области выросло число затопленных строений. В 26 населенных пунктах оказались подтоплены 334 дома и 1 148 земельных участка. В 16 пунктах временного размещения находятся 924 человека. Эта и другая информация — в онлайн-трансляции URA.RU.