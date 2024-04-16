Происшествия До критического уровня Тобола у Кургана осталось полметра. Скрин Уровень Тобола у Кургана вырос на 20 сантиметров за два часа 16 апреля 2024 в 22:20 Размер текста - 17 + Уровень Тобола продолжает нарастать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области У курганского гидропоста уровень Тобола повысился до 794 сантиметров. На это указывают данные регионального геопортала. Критическим значение считается отметка в 850 сантиметров. «В Кургане уровень Тобола на 22:00 увеличился до 794 см (+20 см за два часа). У гидропоста в селе Бараба Кетовского округа, откуда идет волна паводка на областной центра — 386 см (+2 см за два часа)», — написано на портале. К вечеру 16 апреля на территории Курганской области выросло число затопленных строений. В 26 населенных пунктах оказались подтоплены 334 дома и 1 148 земельных участка. В 16 пунктах временного размещения находятся 924 человека. Эта и другая информация — в онлайн-трансляции URA.RU. Уровень Тобола стремительно нарастает Геоинформационный портал Курганской области . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! У курганского гидропоста уровень Тобола повысился до 794 сантиметров. На это указывают данные регионального геопортала. Критическим значение считается отметка в 850 сантиметров. «В Кургане уровень Тобола на 22:00 увеличился до 794 см (+20 см за два часа). У гидропоста в селе Бараба Кетовского округа, откуда идет волна паводка на областной центра — 386 см (+2 см за два часа)», — написано на портале. К вечеру 16 апреля на территории Курганской области выросло число затопленных строений. В 26 населенных пунктах оказались подтоплены 334 дома и 1 148 земельных участка. В 16 пунктах временного размещения находятся 924 человека. Эта и другая информация — в онлайн-трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям