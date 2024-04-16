Происшествия В Курганской области выросло число затопленных домов 16 апреля 2024 в 20:51 Размер текста - 17 + В Курганской области подтоплены 344 жилых дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области наводнением подтопило 344 жилых дома и свыше тысячи придомовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. Утром в зоне подтопления были 305 домов и 685 участков. «На территории Курганской области в 26 населенных пунктах подтоплены 334 дома и 1 148 придомовых участка. В 16 пунктах временного размещения находятся 924 человека, в том числе 217 детей», — сообщили в ведомстве. К работам по оповещению и эвакуации граждан из затопляемых зон привлечены более 4 400 специалистов, свыше 1 100 единиц техники и 264 плавсредств. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области выросло число эвакуированных из-за паводка. Из затопленных территорий было вывезено более 13 тысяч граждан. За актуальной информацией о наводнении в регионе — в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Курганской области наводнением подтопило 344 жилых дома и свыше тысячи придомовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. Утром в зоне подтопления были 305 домов и 685 участков. «На территории Курганской области в 26 населенных пунктах подтоплены 334 дома и 1 148 придомовых участка. В 16 пунктах временного размещения находятся 924 человека, в том числе 217 детей», — сообщили в ведомстве. К работам по оповещению и эвакуации граждан из затопляемых зон привлечены более 4 400 специалистов, свыше 1 100 единиц техники и 264 плавсредств. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области выросло число эвакуированных из-за паводка. Из затопленных территорий было вывезено более 13 тысяч граждан. За актуальной информацией о наводнении в регионе — в онлайн-трансляции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям