В Курганской области выросло число затопленных домов

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Перекрытие шоссе Тюнина. Курган, половодье, чрезвычайная ситуация, паводок, наводнение, стихийное бедствие, разлив
В Курганской области подтоплены 344 жилых дома Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области наводнением подтопило 344 жилых дома и свыше тысячи придомовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. Утром в зоне подтопления были 305 домов и 685 участков.

«На территории Курганской области в 26 населенных пунктах подтоплены 334 дома и 1 148 придомовых участка. В 16 пунктах временного размещения находятся 924 человека, в том числе 217 детей», — сообщили в ведомстве. К работам по оповещению и эвакуации граждан из затопляемых зон привлечены более 4 400 специалистов, свыше 1 100 единиц техники и 264 плавсредств.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области выросло число эвакуированных из-за паводка. Из затопленных территорий было вывезено более 13 тысяч граждан. За актуальной информацией о наводнении в регионе — в онлайн-трансляции.

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В Курганской области наводнением подтопило 344 жилых дома и свыше тысячи придомовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. Утром в зоне подтопления были 305 домов и 685 участков. «На территории Курганской области в 26 населенных пунктах подтоплены 334 дома и 1 148 придомовых участка. В 16 пунктах временного размещения находятся 924 человека, в том числе 217 детей», — сообщили в ведомстве. К работам по оповещению и эвакуации граждан из затопляемых зон привлечены более 4 400 специалистов, свыше 1 100 единиц техники и 264 плавсредств. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области выросло число эвакуированных из-за паводка. Из затопленных территорий было вывезено более 13 тысяч граждан. За актуальной информацией о наводнении в регионе — в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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