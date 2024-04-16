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00:07
На реке Иртыш в Тюменской области начался ледоход. Видео
00:03
Экс-коллег полковника Захарченко ищут за взятку в 5 млрд рублей
00:01
На Украине рассказали о безнадежной ситуации для ВСУ под Часовым Яром
Главное о СВО к вечеру 16 апреля: Зеленский подписал указ об ужесточении мобилизации на Украине
16 апреля 2024
23:48
Бракоразводный процесс между блогерами Чекалиными приостановили до июня
23:42
Кирби: США не возьмут на себя «боевую роль» на Украине по желанию Зеленского
23:40
Челябинская область получит 11,4 млрд рублей за наставничество на оборонных заводах
Самый молодой генерал в России: кто такой Апты Алаудинов
23:40
Курганцев предупредили, что интенсивный рост Тобола продержится несколько дней
23:32
Bild раскрыл возможные сценарии ответа Израиля Ирану
23:22
В Киеве предрекли появление «другой Украины» после потери Харькова
Три мэра при всех объяснили, почему Куйвашев не должен их уволить
23:21
Спецназ Тбилиси применил слезоточивый газ на митинге против закона об иноагентах
23:13
Глава курганского МЧС Землянский обратился к жителям подтапливаемых территорий. Видео
23:07
Спасатели из ХМАО помогают Курганской области бороться с наводнением
Оренбургские власти признали, что не были готовы к экстремальному паводку
23:07
Инспекторы предупредили водителей об опасности на свердловской трассе. Фото
23:00
Чешский предприниматель стал миллиардером из-за поставок танков Украине
22:52
В Пермском крае загорелись гектары сухой травы
Появились слухи о ликвидации Буданова* на фронте: сколько раз глава ГУР был близок к смерти
22:49
В Совете Европы сделали шаг в сторону передачи российских активов на нужды Украины
22:46
ГИБДД рекомендовала водителям отказаться от поездок по курганской трассе «Иртыш»
22:42
Боррель: Запад не сможет помочь Украине так, как помогает Израилю
Махонин начал готовиться ко второму сроку и не только
22:39
В Челябинской области появились первые весенние грибы. Фото
22:37
Ургант опубликовал фото Санкт-Петербурга в честь своего Дня рождения
1
22:25
В центре Екатеринбурга горит колледж. Фото, видео
Какие реки после Урала и Тобола станут зоной для наводнений
22:25
Россияне не могут выбраться из торговых центров Дубая. Видео
2
22:20
До критического уровня Тобола у Кургана осталось полметра. Скрин
2
21:54
Министр: Свердловская область проваливает план по набору контрактников на СВО
7
ВС РФ уничтожили командный пункт в Часовом Яре: карта СВО 16 апреля
21:53
Правительство определило единственного поставщика БПЛА по госконтрактам
21:47
Непредсказуемый Тобол, министр МЧС на дамбе и закрытое шоссе: главное к вечеру 16 апреля
21:37
Бригаду ВСУ расформировали после их бегства из Часова Яра
В Грузии начался масштабный митинг из-за скандального законопроекта: главное к этому часу
21:26
Полпред Якушев назвал спасение жителей Казанки от паводка приоритетной задачей. Видео
1
21:20
Тюменские таксисты придумали, как заработать на паводке
21:15
У застройщиков ХМАО появился новый способ обойти конкурентов
Чем известен скончавшийся первый губернатор Архангельской области
21:06
Вице-спикер Заксо ЯНАО возглавил ТПП, бывший замгубернатора баллотируется в думу: события дня
21:00
Поисковые отряды из ХМАО отправятся в экспедицию перед Днем Победы
1
20:55
Паводок подступает к деревням в Тюменской области и топит дороги: главное к вечеру 16 апреля
Как выжить во время потопа из-за паводка
20:53
Свердловчане остались без света после удара молнии
1
20:52
Сколько жителей эвакуировано из подтопляемых районов в Тюменской области
20:51
В Курганской области выросло число затопленных домов
ФССП сможет применять оружие на поражение: как расширятся полномочия приставов и чем это опасно
20:48
Чем известен ветеран СВО из ХМАО, которого прочат в мэры
20:48
Пермячка отсудила у ТСЖ право парковаться на любом месте в своем дворе
1
20:43
Стало известно, кто скончался от ракетного удара вместо Буданова*
Почему мосты в Кургане не выдерживают паводка
20:42
Военный медик Михаил Торгашев закрыл собой от дрона ВСУ пятерых раненых военных
8
20:42
Коммунальщиков и бюджетников отсекают от выборов в гордуму Челябинска
2
20:36
ЕР проведет второй летний Всероссийский спортивный марафон «Сила России»
2
Почему сближение России и Беларуси станет примером для стран СНГ
20:32
Курганские власти выплатили полмиллиона пострадавшим при наводнении
3
20:32
Жители ХМАО выиграли в лотерею более 300 миллионов рублей
20:31
В Германии осознали, как Россия обходит их санкции
Путин призвал губернаторов к диалогу с россиянами
20:24
Дорожники закроют зимник Аксарка — Яр-Сале до следующей зимы
20:19
Тобол в Кургане поднялся почти до 8 метров. Скрин
20:10
Текслер выступил на совещании под председательством Лаврова
Главное о СВО к вечеру 15 апреля: Зеленский дал указ держать Часов Яр любой ценой
20:08
Ушел из жизни бывший мэр Сургута
1
20:04
Ямальским детям не понравились школьные пельмени
2
20:03
Путин повысил в должности командира «АХМАТА» Апты Алаудинова
4
Как вернуть налоговый вычет за обучение в 2024 году
20:03
В Пермском крае дети погибшего в ДТП водителя скорой отсудили 1,3 млн рублей
19:59
Диетолог назвала три главные ошибки, из-за которых люди не могут похудеть
19:49
В Госдуме рассказали, когда разблокируют Instagram*
6
Forbes назвал топ-10 самых богатых наследников мира
19:45
Что ни в коем случае нельзя разогревать в микроволновке
5
19:37
На Челябинск обрушился ливень. Фото
19:37
Спикер думы из ХМАО две недели отработал хирургом в госпитале Ростова
3
19:33
Журналист Карлсон опубликовал первое сообщение в своем telegram-канале
19:31
В Пермском крае возобновили следствие по делу о погибшей в колодце девочке
19:31
Екатеринбуржцев предупредили, что штрафы за недопуск газовиков увеличат в разы
13
19:30
В тюменском селе частью дамбы сделали жилой дом. Фото, видео
19:28
В Челябинске найдены дети, которые кидали камнями в Mercedes на Тополиной аллее
19:20
Вице-спикер Заксобрания ЯНАО Казарин возглавил торгово-промышленную палату
19:17
Текслер в Москве принял участие в обсуждении нацпроекта, предложенного Путиным
19:11
В Екатеринбурге загорелась пилорама. Фото, видео
19:09
В Избиркоме ЯНАО объяснили, зачем меняют выборное законодательство
19:05
Фасады домов в городе ЯНАО распишет любимчик свердловской элиты
19:02
В челябинском городе выпал град
19:00
Под Курганом дома затопило до самых крыш. Фото
4
18:57
Иранские военные, захватившие в плен тюменца, согласились вернуть его России
3
18:57
Уральский психолог отказался бесплатно помогать сироте, которого избила толпа. Фото
4
18:55
Жители сел, затопленных под Тюменью, раскупают воду и «Доширак». Фото
18:55
В Соцфонде рассказали, выплатят ли майские пенсии досрочно
18:55
Полиция Ноябрьска разыскивает дезертира, сбежавшего из зоны СВО. Скрин
18:54
Мишустин обрадовал сенатора Шептия и его друзей из ФСБ. Документ
18:51
В Перми бизнесмен и сотрудница вуза за деньги незаконно помогали мигрантам
1
18:50
В Свердловской области прошли первые грозы и град
18:45
Челябинский генерал МВД представил нового руководителя варненской полиции. Фото
1
18:43
Присяжные признали экс-ревизора виновным в убийстве прокурора ХМАО. Фото
2
18:43
Какие ЖК центральной части Кургана попадают в зону затопления. Скрин
18:42
Депутаты гордумы раскритиковали заммэра Тюмени из-за батареек
1
18:41
Челябинская блогер Карина Мурашкина снялась в сериале про блокаду Ленинграда
18:40
KT: Дубай заливает дождем. Видео
4
18:40
Почему вода, идущая из Казахстана — это подарок для Кургана. Список
3
18:35
Суд наказал магазин торговой сети «Доброцен» в ХМАО за испорченное молоко
18:34
Путина не позвали на юбилей высадки союзников в Нормандии
6
18:30
Комитет челябинского ЗСО одобрил работу правительства региона в 2023 году
18:28
Опубликовано видео тонущего в Тоболе Кургана, который можно пересечь только на вездеходе
18:26
РФ официально пригласили на празднование юбилея высадки союзников в Нормандии
7
18:25
Конкурс «Арабеск» пройдет без артистов Пермского театра оперы и балета
18:22
Челябинцам предлагают дегустацию вин с шаньгой и равиоли по-уральски. Афиша
18:21
В Тюменской области сообщили о новом перекрытии дороги из-за паводка
18:19
Зеленский: Украина готова к переговорам о мире
3
18:16
Главное о разбушевавшемся наводнении в Кургане в 10 ярких кадрах URA.RU
18:14
Топ-менеджер «дочки» «Росатома» возглавил совет директоров пермского стратегического завода
18:13
Из Тюмени в армию отправили первых призывников весеннего призыва
1
18:12
В Год семьи Текслер подарил молодоженам из МЧС на свадьбу телевизор
18:10
Шольц попросил Си Цзиньпина повлиять на РФ для завершения конфликта на Украине
1
18:10
В Кургане резко вырос уровень воды в Тоболе. Скрин
18:07
В Тюменской области сын убил отца металлическим ковшом
18:06
Мэр Екатеринбурга анонсировал строительство двух школ. Фото
2
18:06
Жителей отдаленных сел Ямала обследуют в КАМАЗах
18:03
Челябинского срочника арестовали за ночную самоволку
18:01
Чиновник-бодибилдер из ЯНАО получил призы на конкурсе в Екатеринбурге
2
18:01
Какие прогнозы давал народный синоптик Кургана Винштейн, и что уже сбылось. Список
3
18:00
Властям челябинского села запретили строить частное кладбище
17:59
Актер Панкратов-Черный: мы приехали в Курган, несмотря на ЧС
4
17:53
Челябинский мобилизованный более полугода отсутствовал на службе
17:51
Гастроли Пермского театра оперы и балета в Китае сорвались
17:49
Сургут оказался лидером в ХМАО по отработке жалоб от жителей в соцсетях
6
17:48
Путин поговорил с президентом Ирана об эскалации конфликта с Израилем
2
17:42
Жители тонущего микрорайона Кургана не хотят эвакуироваться, боясь мародеров. Фото, видео
17:41
Ирина Текслер станет диктором Тотального диктанта
17:41
Главный архитектор ХМАО после отставки отправится на Донбасс
2
17:38
Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине
17:37
Стало известно, почему на Ивлееву завели дело о дискредитации российской армии
6
17:36
Тюменский полицейский спас из очага пожара трех детей. Видео
1
17:34
В Екатеринбурге разрешат родовые могилы
2
17:33
Неизвестный два года шантажировал девушку из ЯНАО интимными фото
17:30
В интернете лгут о передаче земли в Бурятии Китаю
4
17:29
Роспотребнадзор дал советы челябинским паломникам в Саудовскую Аравию
17:26
Bloomberg: экспорт российской нефти вырос до пиковых значений
2
17:24
Жители тюменского села, куда пришел паводок, не знают, куда девать скот. Видео
17:23
В Новоуральске сгорел семилетний мальчик. Фото
17:23
Список микрорайонов Кургана, где из-за наводнения для безопасности отключено электричество. Список
17:20
Путин расширил страховые компенсации на добровольцев
17:15
Курганский губернатор Шумков заявил о росте уровня Тобола до 10-метровой отметки. Фото
6
17:14
Главный тренер «Локомотива» похвалил команду «Металлург» перед финальными играми
17:14
Екатеринбуржец, устроивший ДТП на Porsche, выиграл в «Опорном крае»
17:13
В ХМАО грузовой поезд сбил подростка
17:13
Лучшее жилье в ЯНАО: в каких городах строится, объекты, цены. Инфографика
17:10
В Пермском крае задействовали роботизированные комплексы для лечения участников СВО
17:10
В Курганской области выросло число эвакуированных из-за наводнения
17:06
Свердловских мэров-аутсайдеров отправили в школы и колледжи в погоне за федеральными деньгами
17:03
Как живет тюменское село, отрезанное от большой земли паводком. Фоторепортаж
1
17:01
Из-за паводка курганцы ринулись скупать сапоги и надувные лодки
1
17:00
Дочери челябинского губернатора Дубровского не дали восстановить сделку с братом
16:58
Организатора «голой вечеринки» Ивлееву обвинили в дискредитации армии РФ
2
16:57
Еще один регион России запретил мигрантам работать в такси
3
16:55
Фигурант уголовных дел в челябинском минстрое попытался досрочно выйти из колонии
2
16:53
Челябинская баскетбольная команда «Славянка» вышла в финал Высшей лиги
1
16:53
Как изменился уровень Тобола в селе, откуда вода идет на Курган. Инфографика
16:52
Прокуратура проводит проверку после массового увольнения пермских пожарных
16:47
В Тюменской области перекрыли проезд по затопленной дороге
16:46
Мэр пермского Красновишерска обвинил детей в разрушении воинского мемориала. Фото
16:43
Правительство выделит 8 трлн рублей регионам на субсидирование инвестпроектов
16:42
Рогов: ВСУ подорвали запорожского депутата во время теракта
1
16:41
Суд выпустил на свободу соратника Геры ЖБИ
16:40
В тюменском селе Казанское прогнозируют перелив 10-метровой дамбы. Фото
16:39
Главные заявления экс-главы МИД Австрии Кнайсль, сделанные в Екатеринбурге
3
16:35
Покушение на Анатолия Шария курировал лично Буданов*
16:35
На фоне паводка жители Тюменской области начали скупать наборы для выживания
1
16:35
Курганцам не стоит расслабляться: пик паводка еще не пройден
1
16:34
Пермь вошла в топ-3 самых дешевых городов по суточной аренде комнат
16:34
В Тюменской области из-за паводка ввели ограничения на федеральной трассе до Омска
16:33
Курганский депутат родила в скандальном перинатальном центре и осталась довольна
6
16:33
Тазовский район ЯНАО станет лидером по заготовке оленины
16:30
Арестован мужчина, зарегистрировавший обвиняемых в нападении на «Крокус»
2
16:27
Уровень Тобола в Кургане в метре от опасной отметки. Скрин
16:25
В кресло вице-мэра Екатеринбурга продвигают главу района
1
16:24
Молдавия изменит конституцию ради евроинтеграции
16:23
Погибшего на СВО пермского танкиста посмертно наградили орденом Мужества
16:22
Путин официально признан президентом России
3
16:20
В ХМАО назвали прибыльные вакансии с зарплатой более 250 тысяч рублей
1
16:19
Мэрия Челябинска за 35 миллионов продала недострой на улице Валдайской
16:16
Как в Кургане ездят автобусы из-за перекрытия дорог в связи с наводнением. Инфографика
1
16:14
Raiffeisen Bank поставил точку в том, останется ли в России
2
16:12
В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение
16:07
Дуров дал большое интервью Такеру Карлсону
8
16:06
Труп контрактника нашли в челябинском торговом комплексе
16:05
Жители ХМАО закрывают сезон зимней рыбалки. Фото
1
16:04
Власти оставят без лодок жителей тюменского села, отрезанного из-за паводка
16:01
Герой СВО «Танцор» заявил об участии в выборах в гордуму Челябинска. Видео
6
16:00
Из Перми контрабандой вывезли лес на десятки миллионов рублей
2
15:59
В соцсетях расходится слух о погибших в Орске из-за паводка
15:57
Пермская фабрика начала производить велосипеды для дошкольников
1
15:56
При каком уровне воды в Тоболе начнет топить федеральную трассу «Иртыш». Карта
1
15:50
Прокуратура признала законной зарплату свердловских спасателей в 20 тысяч рублей
8
15:48
Какую часть центра Кургана накроет пиковой волной паводка. Карта
3
15:42
Автобусы № 2 и 34 в Челябинске: какие остановки перешли в статус «по требованию»
15:40
Вице-губернатор ХМАО потребовал сократить сроки ремонта инженерных сетей
3
15:39
Whoosh и Urent не выкупили эвакуированные пермскими властями самокаты
7
15:39
Подростки, избившие сироту в Каменске-Уральском, через день напали на его друга
2
15:38
В Совбезе РФ призвали пресекать создание этнических анклавов в России
10
15:38
Главный парк Екатеринбурга везет дорогую звезду на открытие театрального сезона
15:30
Тюменские силовики впервые лишили человека российского гражданства
4
15:28
Полпред Якушев и губернатор Моор встретятся с жителями Ишима
15:28
Югорских спасателей вместо Кургана отправят на борьбу с паводком в Тюменскую область. Инсайд
15:27
Памфилова удивилась итогам выборов президента России
15:27
В Ноябрьске скончалась практикующая врач-педиатр. Фото
15:25
Что обсуждали на встрече в Кургане министр МЧС Куренков и губернатор Шумков
2
15:22
На Ямал придет плюсовая температура с дождями и ветром
15:20
Путин получил удостоверение президента
2
15:20
После публикации URA.RU челябинскому бойцу СВО стали выплачивать деньги
1
15:19
Детский сад заплатит за потерю двухлетней девочки на прогулке в Екатеринбурге
1
15:18
На главном бизнес-мероприятии Екатеринбурга ждут Радислава Гандапаса
15:16
Минтранспорта Пермского края отреагировало на обращения граждан, попросивших о новых остановках
15:09
В Совбезе пообещали заслуженное наказание для террористов из «Крокуса»
1
15:02
Патрушев подтвердил связь исполнителей теракта в «Крокусе» с Украиной
11
15:02
В США рассказали, почему прервались переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле
14:59
Кандидат на должность главы Верховного суда высказалась о возвращении смертной казни
11
14:57
Жители ЯНАО не хотят обращаться к депутатам Тюменской облдумы
1
14:54
Тюменские аграрии повезут в Китай горох тоннами
1
14:52
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль рассказала об иностранцах, рвущихся в Россию
6
14:51
Депутаты блокируют «киосочную» реформу мэрии Екатеринбурга
3
14:50
В ХМАО ветеран СВО стал фаворитом на выборах мэра. Фото
1
14:49
В каких районах Тюменской области объявлена срочная эвакуация. Список
14:48
В Греции зажгли Олимпийский огонь для летних Игр-2024 в Париже. Видео
14:48
Жители Ноябрьска недовольны уборкой снега
2
14:45
В минстрое раскрыли, когда в Пермском крае не останется обманутых дольщиков
14:43
В Челябинске продолжают рушить долгострой на Братьев Кашириных
14:43
Синоптики пообещали челябинцам 28-градусную жару. Скрин
14:43
Экономист Коган объяснил падение рубля
4
14:42
Ледоход на ямальских реках начнется во второй половине мая
14:35
Совфед одобрил кандидатуру Подносовой на место главы Верховного суда
14:33
В Свердловской области построили более миллиона «квадратов» жилья за три месяца
4
14:31
В Перми найден мертвым мужчина, пропавший перед новогодними праздниками
14:30
Главе МЧС Куренкову показали, как в Кургане усилили дамбу против паводка. Фото, видео
7
14:25
Грибной сезон 2024: когда и какие грибы можно собирать, календарь по месяцам
2
14:24
Стало известно расписание матчей «Металлурга» с «Локомотивом»
14:22
Уровень Тобола в Кургане вырос за сутки почти на метр. Скрин
14:21
Жители тюменского Афонькино показали, как выбирались из отрезанного паводком села. Видео
14:18
Песков: РФ не получала от Парижа приглашения на празднование высадки в Нормандии
4
14:18
Россия может рассмотреть перемирие с Украиной
12
14:15
В Кремле поддержали предложение Си Цзиньпина по Украине
2
14:15
Кремль прокомментировал внесение Беркович в список террористов и экстремистов
1
14:15
УрФО стал лидером по количеству кибератак
14:15
В Кремле ушли от ответа про отставки губернаторов
1
14:13
Губернатор Моор не исключил прорыва дамб и призвал тюменцев спасаться. Видео
5
14:13
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль будет разводить в России уток и гусей
1
14:11
Депутат Тюменской облдумы раскритиковал ленивых коллег из заксобрания
14:09
Студент из Санкт-Петербурга назвал русских «убогой нацией алкашей»
15
14:08
Прокуратура Сургута запретила мэрии сносить скандальный ресторан
3
14:06
В городском пруду Златоуста нашли труп женщины
1
14:05
В Пермском крае к 2030 году планируют отремонтировать все больничные стационары
14:01
Первый вице-спикер челябинского заксобрания Моисеев получит новую должность
14:00
Путин назначил нового посла в Румынии
13:59
Школьников Ишима срочно переводят на дистант из-за паводка
13:55
В Тюмени ищут мужчину, который не вернулся с рыбалки
13:54
Стало известно, чем муж Блиновской занимается на СВО. Фото
3
13:47
Жителей ХМАО зовут кататься на лыжах в валенках и кокошниках
13:46
Зеленский заявил, что у него есть план по уничтожению российской армии
9
13:46
В Екатеринбург привезли тонны экзотических фруктов из Китая
4
13:39
Адвокат: освобождение десантника Тетерина от тюрьмы уникально для РФ
5
13:38
Власти ХМАО усилят защиту нефтяных предприятий от атак беспилотников
1
13:37
В Пермском крае на время сменили главу регионального минспорта
2
13:37
Новый глава СНБО объяснил, зачем Украина атакует РФ беспилотниками
4
13:35
Депрессивная территория в центре Новосибирска получит новую жизнь
2
13:35
В Екатеринбург перебрасывают пожарных с севера, готовясь к жаре
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13:35
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В Челябинск на всероссийский форум приедут тысячи экологов
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Юристы «Макфы» подали 27 жалоб на арест активов холдинга Юревича
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