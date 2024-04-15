15 апреля 2024

В Кургане закрыли проезд для автобусов по шоссе Тюнина

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Торжественное открытие путепровода ЖБИ. Курган , проезд закрыт
Автобусам и большегрузам запретили ездить по шоссе Тюнина из-за паводка Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане из-за наводнения ограничили движение для пассажирского транспорта и большегрузов по шоссе имени Тюнина. Об этом сообщается в telegram-канале ОГИБДД УМВД России по Кургану.

«Шоссе Тюнина для движения пассажирского транспорта и большегрузов закрыто», — говорится в сообщении. Ранее ГИБДД закрыла легковушкам проезд по шоссе.

Власти Кургана определили маршруты движения городских и межмуниципальных маршрутов на случай перекрытия шоссе Тюнина из-за наводнения. Автобусы будут ездить через шоссе Ботаническое, микрорайон Керамзитный, трассу «Иртыш», Омский мост и улицу Омскую, сообщали в мэрии.

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В Кургане из-за наводнения ограничили движение для пассажирского транспорта и большегрузов по шоссе имени Тюнина. Об этом сообщается в telegram-канале ОГИБДД УМВД России по Кургану. «Шоссе Тюнина для движения пассажирского транспорта и большегрузов закрыто», — говорится в сообщении. Ранее ГИБДД закрыла легковушкам проезд по шоссе. Власти Кургана определили маршруты движения городских и межмуниципальных маршрутов на случай перекрытия шоссе Тюнина из-за наводнения. Автобусы будут ездить через шоссе Ботаническое, микрорайон Керамзитный, трассу «Иртыш», Омский мост и улицу Омскую, сообщали в мэрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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