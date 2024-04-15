В Кургане закрыли проезд для автобусов по шоссе Тюнина

В Кургане из-за наводнения ограничили движение для пассажирского транспорта и большегрузов по шоссе имени Тюнина. Об этом сообщается в telegram-канале ОГИБДД УМВД России по Кургану.
«Шоссе Тюнина для движения пассажирского транспорта и большегрузов закрыто», — говорится в сообщении. Ранее ГИБДД закрыла легковушкам проезд по шоссе.
Власти Кургана определили маршруты движения городских и межмуниципальных маршрутов на случай перекрытия шоссе Тюнина из-за наводнения. Автобусы будут ездить через шоссе Ботаническое, микрорайон Керамзитный, трассу «Иртыш», Омский мост и улицу Омскую, сообщали в мэрии.
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В Кургане из-за наводнения ограничили движение для пассажирского транспорта и большегрузов по шоссе имени Тюнина. Об этом сообщается в telegram-канале ОГИБДД УМВД России по Кургану. «Шоссе Тюнина для движения пассажирского транспорта и большегрузов закрыто», — говорится в сообщении. Ранее ГИБДД закрыла легковушкам проезд по шоссе. Власти Кургана определили маршруты движения городских и межмуниципальных маршрутов на случай перекрытия шоссе Тюнина из-за наводнения. Автобусы будут ездить через шоссе Ботаническое, микрорайон Керамзитный, трассу «Иртыш», Омский мост и улицу Омскую, сообщали в мэрии.