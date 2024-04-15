Общество Транспорт В Кургане закрыли проезд для автобусов по шоссе Тюнина 16 апреля 2024 в 09:30 Размер текста - 17 + Автобусам и большегрузам запретили ездить по шоссе Тюнина из-за паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане из-за наводнения ограничили движение для пассажирского транспорта и большегрузов по шоссе имени Тюнина. Об этом сообщается в telegram-канале ОГИБДД УМВД России по Кургану. «Шоссе Тюнина для движения пассажирского транспорта и большегрузов закрыто», — говорится в сообщении. Ранее ГИБДД закрыла легковушкам проезд по шоссе. Власти Кургана определили маршруты движения городских и межмуниципальных маршрутов на случай перекрытия шоссе Тюнина из-за наводнения. Автобусы будут ездить через шоссе Ботаническое, микрорайон Керамзитный, трассу «Иртыш», Омский мост и улицу Омскую, сообщали в мэрии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Кургане из-за наводнения ограничили движение для пассажирского транспорта и большегрузов по шоссе имени Тюнина. Об этом сообщается в telegram-канале ОГИБДД УМВД России по Кургану. «Шоссе Тюнина для движения пассажирского транспорта и большегрузов закрыто», — говорится в сообщении. Ранее ГИБДД закрыла легковушкам проезд по шоссе. Власти Кургана определили маршруты движения городских и межмуниципальных маршрутов на случай перекрытия шоссе Тюнина из-за наводнения. Автобусы будут ездить через шоссе Ботаническое, микрорайон Керамзитный, трассу «Иртыш», Омский мост и улицу Омскую, сообщали в мэрии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям