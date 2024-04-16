«Мы дамбу сами строили»: жители СНТ под Курганом отказываются от эвакуации

Замгубернатора не смог убедить жителей СНТ «Тюльпан» в Кургане эвакуироваться

17 апреля 2024 в 00:47 Размер текста - 17 +

Покинуть территорию убеждали чиновники и спасатели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане люди упорно отказываются от эвакуации из СНТ «Тюльпан», хотя вода уже зашла на территорию, есть реальная угроза подтопления. Не помогают уговоры ни чиновников, ни силовиков. Чтобы решить проблему, на место выезжал замгубернатора Курганской области Станислав Носков, передает ГТРК «Курган». Но в ответ он услышал только категорический отказ с напоминанием, что люди сами строили здесь дамбу. «Сирены включают круглосуточно. Сказали, пока не эвакуируемся, не отключат. Нам угрожали. Мы столько денег сюда ввалили. Нам разрешили оформлять участки как жилые. У нас тут семьи, сейчас 51 человек на месте. А вот детей всех вывезли. Мы сами делали дамбу, до этого администрация помогала, но сегодня (16 апреля — прим. URA.RU) все уехали», — рассказали местные жители журналистам. Ранее URA.RU писало о курганском садоводстве, которое оказалось окружено Тоболом. Горожане обращались к властям за помощью. Они отмечали, что им приходится самостоятельно отстраивать дамбу, чтобы защититься от повышения уровня реки. О другой информации, связанной с паводковой обстановкой в регионе — узнаете из трансляции корреспондентов информационного агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане люди упорно отказываются от эвакуации из СНТ «Тюльпан», хотя вода уже зашла на территорию, есть реальная угроза подтопления. Не помогают уговоры ни чиновников, ни силовиков. Чтобы решить проблему, на место выезжал замгубернатора Курганской области Станислав Носков, передает ГТРК «Курган». Но в ответ он услышал только категорический отказ с напоминанием, что люди сами строили здесь дамбу. «Сирены включают круглосуточно. Сказали, пока не эвакуируемся, не отключат. Нам угрожали. Мы столько денег сюда ввалили. Нам разрешили оформлять участки как жилые. У нас тут семьи, сейчас 51 человек на месте. А вот детей всех вывезли. Мы сами делали дамбу, до этого администрация помогала, но сегодня (16 апреля — прим. URA.RU) все уехали», — рассказали местные жители журналистам. Ранее URA.RU писало о курганском садоводстве, которое оказалось окружено Тоболом. Горожане обращались к властям за помощью. Они отмечали, что им приходится самостоятельно отстраивать дамбу, чтобы защититься от повышения уровня реки. О другой информации, связанной с паводковой обстановкой в регионе — узнаете из трансляции корреспондентов информационного агентства.