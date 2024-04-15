Из Челябинска выдворят мигрантов, чьи родственники стали насильниками

15 апреля 2024 в 22:15 Размер текста - 17 +

Речь идет о родственниках педофилов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске судом принято решение выдворить из страны восемь мигрантов, чьи близкие родственники совершили преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Когда закончится срок отсидки, их также депортируют из России на Родину. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. «Пятеро взрослых и трое детей в ближайшее время покинут РФ. У них выявили нарушения режима пребывания в России. Они были зарегистрированы по одному адресу, а фактически проживали в другом месте. Их родственники задержаны за преступления, связанные с изнасилованием и сексуальным насилием в отношении несовершеннолетних», — рассказал URA.RU источник. Инсайдер добавил, что привлекают к административной ответственности тех, кто приютил мигрантов у себя. Под уголовную статью попали и двое челябинцев, мужчина и женщина, которые фиктивно прописали у себя иностранцев. В пресс-службе ГУ МВД по региону от комментариев воздержались. При этом напомнили, что только в 2023 году из Челябинской области выдворено 1570 мигрантов за административные нарушения, еще 3202 человека получили запрет на въезд в страну. В случае, если мигранты, получившие российское гражданство, совершают тяжкое преступление или создают угрозу нацбезопасности России, их российское гражданство прекращается, а паспорт изымается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске судом принято решение выдворить из страны восемь мигрантов, чьи близкие родственники совершили преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Когда закончится срок отсидки, их также депортируют из России на Родину. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. «Пятеро взрослых и трое детей в ближайшее время покинут РФ. У них выявили нарушения режима пребывания в России. Они были зарегистрированы по одному адресу, а фактически проживали в другом месте. Их родственники задержаны за преступления, связанные с изнасилованием и сексуальным насилием в отношении несовершеннолетних», — рассказал URA.RU источник. Инсайдер добавил, что привлекают к административной ответственности тех, кто приютил мигрантов у себя. Под уголовную статью попали и двое челябинцев, мужчина и женщина, которые фиктивно прописали у себя иностранцев. В пресс-службе ГУ МВД по региону от комментариев воздержались. При этом напомнили, что только в 2023 году из Челябинской области выдворено 1570 мигрантов за административные нарушения, еще 3202 человека получили запрет на въезд в страну. В случае, если мигранты, получившие российское гражданство, совершают тяжкое преступление или создают угрозу нацбезопасности России, их российское гражданство прекращается, а паспорт изымается.