Комитет парламента Грузии одобрил скандальный законопроект, несмотря на митинг

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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, ноутбук, дума, заседание, руки, Принятие закона
В Грузии одобрили законопроект об иностранном влиянии Фото:

Комитет парламента Грузии одобрил в первом чтении дискуссионный законопроект, регулирующий деятельность иностранных агентов. Заседание комитета транслировалось в прямом эфире на официальном сайте законодательного органа.

«Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам в первом чтении поддержал законопроект об иноагентах», — следует из трансляции. Сообщение передает ТАСС.

В ходе слушаний, которые проходили на фоне напряженных споров между членами правящей партии и оппозицией, произошел инцидент с участием депутата от оппозиции Александра Элисашвили и представителя парламентского большинства Мамукой Мдинарадзе, что привело к временной приостановке заседания. «Когда Мдинарадзе выступал у трибуны, между ним и Элисашвили возникла потасовка», — сообщил источник.

После инцидента председатель комитета Анри Оханашвили был вынужден удалить из зала до десяти оппозиционных депутатов за несоответствующее поведение. Точная дата рассмотрения законопроекта на пленарном заседании пока не назначена. В то же время у стен парламента произошел митинг против принятия законопроекта, где участники пытались символически обойти здание парламента.

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Комитет парламента Грузии одобрил в первом чтении дискуссионный законопроект, регулирующий деятельность иностранных агентов. Заседание комитета транслировалось в прямом эфире на официальном сайте законодательного органа. «Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам в первом чтении поддержал законопроект об иноагентах», — следует из трансляции. Сообщение передает ТАСС. В ходе слушаний, которые проходили на фоне напряженных споров между членами правящей партии и оппозицией, произошел инцидент с участием депутата от оппозиции Александра Элисашвили и представителя парламентского большинства Мамукой Мдинарадзе, что привело к временной приостановке заседания. «Когда Мдинарадзе выступал у трибуны, между ним и Элисашвили возникла потасовка», — сообщил источник. После инцидента председатель комитета Анри Оханашвили был вынужден удалить из зала до десяти оппозиционных депутатов за несоответствующее поведение. Точная дата рассмотрения законопроекта на пленарном заседании пока не назначена. В то же время у стен парламента произошел митинг против принятия законопроекта, где участники пытались символически обойти здание парламента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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