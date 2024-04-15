Комитет парламента Грузии одобрил скандальный законопроект, несмотря на митинг

15 апреля 2024 в 23:25 Размер текста - 17 +

В Грузии одобрили законопроект об иностранном влиянии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Комитет парламента Грузии одобрил в первом чтении дискуссионный законопроект, регулирующий деятельность иностранных агентов. Заседание комитета транслировалось в прямом эфире на официальном сайте законодательного органа. «Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам в первом чтении поддержал законопроект об иноагентах», — следует из трансляции. Сообщение передает ТАСС. В ходе слушаний, которые проходили на фоне напряженных споров между членами правящей партии и оппозицией, произошел инцидент с участием депутата от оппозиции Александра Элисашвили и представителя парламентского большинства Мамукой Мдинарадзе, что привело к временной приостановке заседания. «Когда Мдинарадзе выступал у трибуны, между ним и Элисашвили возникла потасовка», — сообщил источник. После инцидента председатель комитета Анри Оханашвили был вынужден удалить из зала до десяти оппозиционных депутатов за несоответствующее поведение. Точная дата рассмотрения законопроекта на пленарном заседании пока не назначена. В то же время у стен парламента произошел митинг против принятия законопроекта, где участники пытались символически обойти здание парламента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Комитет парламента Грузии одобрил в первом чтении дискуссионный законопроект, регулирующий деятельность иностранных агентов. Заседание комитета транслировалось в прямом эфире на официальном сайте законодательного органа. «Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам в первом чтении поддержал законопроект об иноагентах», — следует из трансляции. Сообщение передает ТАСС. В ходе слушаний, которые проходили на фоне напряженных споров между членами правящей партии и оппозицией, произошел инцидент с участием депутата от оппозиции Александра Элисашвили и представителя парламентского большинства Мамукой Мдинарадзе, что привело к временной приостановке заседания. «Когда Мдинарадзе выступал у трибуны, между ним и Элисашвили возникла потасовка», — сообщил источник. После инцидента председатель комитета Анри Оханашвили был вынужден удалить из зала до десяти оппозиционных депутатов за несоответствующее поведение. Точная дата рассмотрения законопроекта на пленарном заседании пока не назначена. В то же время у стен парламента произошел митинг против принятия законопроекта, где участники пытались символически обойти здание парламента.