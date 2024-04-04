В Кремле оценили споры в Грузии из-за закона об иноагентах

Песков: борьбу с иноагентами придумали в США
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Почти все страны борются с иностранными агентами, заявил Дмитрий Песков Фото:

Систему борьбы с иноагентами придумали США. Это является нормальной практикой, поскольку ни одно суверенное государство не хочет вмешательства других стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Абсурдно считать это русским проектом. Первая страна, которая придумала эту систему борьбы с иногаентами — это США», — сказал Песков в ходе концеренц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что в настоящее время почти все страны борются с иностранными агентами, ни одно суверенное государство не хочет вмешательства других стран в политику — это нормальная практика.

Ранее депутаты в Грузии подрались в парламенте. Причиной агрессии стала словесная перепалка между исполнительным секретарем правящей партии «Грузинская мечта» Мамукой Мдинарадзе и оппозиционным депутатом Алеко Елисашвили. Они поспорили из-за законопроекта об иностранных агентах.

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Систему борьбы с иноагентами придумали США. Это является нормальной практикой, поскольку ни одно суверенное государство не хочет вмешательства других стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Абсурдно считать это русским проектом. Первая страна, которая придумала эту систему борьбы с иногаентами — это США», — сказал Песков в ходе концеренц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что в настоящее время почти все страны борются с иностранными агентами, ни одно суверенное государство не хочет вмешательства других стран в политику — это нормальная практика. Ранее депутаты в Грузии подрались в парламенте. Причиной агрессии стала словесная перепалка между исполнительным секретарем правящей партии «Грузинская мечта» Мамукой Мдинарадзе и оппозиционным депутатом Алеко Елисашвили. Они поспорили из-за законопроекта об иностранных агентах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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