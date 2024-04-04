В Кремле оценили споры в Грузии из-за закона об иноагентах

Систему борьбы с иноагентами придумали США. Это является нормальной практикой, поскольку ни одно суверенное государство не хочет вмешательства других стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Абсурдно считать это русским проектом. Первая страна, которая придумала эту систему борьбы с иногаентами — это США», — сказал Песков в ходе концеренц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что в настоящее время почти все страны борются с иностранными агентами, ни одно суверенное государство не хочет вмешательства других стран в политику — это нормальная практика.
Ранее депутаты в Грузии подрались в парламенте. Причиной агрессии стала словесная перепалка между исполнительным секретарем правящей партии «Грузинская мечта» Мамукой Мдинарадзе и оппозиционным депутатом Алеко Елисашвили. Они поспорили из-за законопроекта об иностранных агентах.
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