В Кремле оценили споры в Грузии из-за закона об иноагентах

Песков: борьбу с иноагентами придумали в США

04 апреля 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

Почти все страны борются с иностранными агентами, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Систему борьбы с иноагентами придумали США. Это является нормальной практикой, поскольку ни одно суверенное государство не хочет вмешательства других стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Абсурдно считать это русским проектом. Первая страна, которая придумала эту систему борьбы с иногаентами — это США», — сказал Песков в ходе концеренц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что в настоящее время почти все страны борются с иностранными агентами, ни одно суверенное государство не хочет вмешательства других стран в политику — это нормальная практика. Ранее депутаты в Грузии подрались в парламенте. Причиной агрессии стала словесная перепалка между исполнительным секретарем правящей партии «Грузинская мечта» Мамукой Мдинарадзе и оппозиционным депутатом Алеко Елисашвили. Они поспорили из-за законопроекта об иностранных агентах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Систему борьбы с иноагентами придумали США. Это является нормальной практикой, поскольку ни одно суверенное государство не хочет вмешательства других стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Абсурдно считать это русским проектом. Первая страна, которая придумала эту систему борьбы с иногаентами — это США», — сказал Песков в ходе концеренц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что в настоящее время почти все страны борются с иностранными агентами, ни одно суверенное государство не хочет вмешательства других стран в политику — это нормальная практика. Ранее депутаты в Грузии подрались в парламенте. Причиной агрессии стала словесная перепалка между исполнительным секретарем правящей партии «Грузинская мечта» Мамукой Мдинарадзе и оппозиционным депутатом Алеко Елисашвили. Они поспорили из-за законопроекта об иностранных агентах.