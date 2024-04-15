К парламенту Тбилиси стянулся спецназ из-за митинга против скандального закона. Видео

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Протесты в Грузии. Тбилиси, грузия, тбилиси
Ситуация в Тбилиси остается напряженной Фото:

Спецназ выступил на улицы Тбилиси в ответ на действия митингующих у парламента. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Митинг у здания парламента связан с законом об иноагентах.

«Участники акции протеста, собравшиеся перед зданием парламента, попытались обойти его, подняв руки вверх. В ответ на это у входа в парламент были замечены подразделения спецназа», — сообщает источник РИА Новости, публикуя видео происходящего в грузинской столице.

Ситуация в Тбилиси остается напряженной, митингующие выражают свое несогласие с законопроектом о «прозрачности иностранного влияния». На данный момент со стороны правоохранительных органов не поступало предупреждений или сигналов к действию.

Рассмотрение спорного законопроекта, предложенного фракцией «Грузинская мечта», началось в парламенте Грузии в понедельник утром. Этот шаг вызвал обеспокоенность среди граждан и привел к акциям протеста.

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Спецназ выступил на улицы Тбилиси в ответ на действия митингующих у парламента. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Митинг у здания парламента связан с законом об иноагентах. «Участники акции протеста, собравшиеся перед зданием парламента, попытались обойти его, подняв руки вверх. В ответ на это у входа в парламент были замечены подразделения спецназа», — сообщает источник РИА Новости, публикуя видео происходящего в грузинской столице. Ситуация в Тбилиси остается напряженной, митингующие выражают свое несогласие с законопроектом о «прозрачности иностранного влияния». На данный момент со стороны правоохранительных органов не поступало предупреждений или сигналов к действию. Рассмотрение спорного законопроекта, предложенного фракцией «Грузинская мечта», началось в парламенте Грузии в понедельник утром. Этот шаг вызвал обеспокоенность среди граждан и привел к акциям протеста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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