К парламенту Тбилиси стянулся спецназ из-за митинга против скандального закона. Видео

15 апреля 2024 в 23:02 Размер текста - 17 +

Ситуация в Тбилиси остается напряженной Фото: Наталья Борисова © URA.RU Спецназ выступил на улицы Тбилиси в ответ на действия митингующих у парламента. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Митинг у здания парламента связан с законом об иноагентах. «Участники акции протеста, собравшиеся перед зданием парламента, попытались обойти его, подняв руки вверх. В ответ на это у входа в парламент были замечены подразделения спецназа», — сообщает источник РИА Новости, публикуя видео происходящего в грузинской столице. Ситуация в Тбилиси остается напряженной, митингующие выражают свое несогласие с законопроектом о «прозрачности иностранного влияния». На данный момент со стороны правоохранительных органов не поступало предупреждений или сигналов к действию. Рассмотрение спорного законопроекта, предложенного фракцией «Грузинская мечта», началось в парламенте Грузии в понедельник утром. Этот шаг вызвал обеспокоенность среди граждан и привел к акциям протеста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спецназ выступил на улицы Тбилиси в ответ на действия митингующих у парламента. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Митинг у здания парламента связан с законом об иноагентах. «Участники акции протеста, собравшиеся перед зданием парламента, попытались обойти его, подняв руки вверх. В ответ на это у входа в парламент были замечены подразделения спецназа», — сообщает источник РИА Новости, публикуя видео происходящего в грузинской столице. Ситуация в Тбилиси остается напряженной, митингующие выражают свое несогласие с законопроектом о «прозрачности иностранного влияния». На данный момент со стороны правоохранительных органов не поступало предупреждений или сигналов к действию. Рассмотрение спорного законопроекта, предложенного фракцией «Грузинская мечта», началось в парламенте Грузии в понедельник утром. Этот шаг вызвал обеспокоенность среди граждан и привел к акциям протеста.