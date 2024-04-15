Спецназ выступил на улицы Тбилиси в ответ на действия митингующих у парламента. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Митинг у здания парламента связан с законом об иноагентах.
«Участники акции протеста, собравшиеся перед зданием парламента, попытались обойти его, подняв руки вверх. В ответ на это у входа в парламент были замечены подразделения спецназа», — сообщает источник РИА Новости, публикуя видео происходящего в грузинской столице.
Ситуация в Тбилиси остается напряженной, митингующие выражают свое несогласие с законопроектом о «прозрачности иностранного влияния». На данный момент со стороны правоохранительных органов не поступало предупреждений или сигналов к действию.
Рассмотрение спорного законопроекта, предложенного фракцией «Грузинская мечта», началось в парламенте Грузии в понедельник утром. Этот шаг вызвал обеспокоенность среди граждан и привел к акциям протеста.
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