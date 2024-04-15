15 апреля 2024

Alfa Romeo изменила название автомобиля из-за критики правительства Италии

Правительство Италии раскритиковало новый автомобиль Alfa Romeo
© Служба новостей «URA.RU»
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Название модели нового авто противоречит законам Италии Фото:

Бренд Alfa Romeo вынужден сменить название нового автомобиля Milano. Власти Италии заявили, что данное наименование модели нарушает итальянское законодательство, так как фактически производство авто находится в Польше.

«Автомобиль под названием „Милан“ не может производиться в Польше», — заявил итальянский министр по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии» Адольфо Урсо. Его слова приводит газета Il Sole. Согласно закону от 2003 года, итальянизированные названия запрещено давать товарам, производимым не в Италии, так как это вводит потребителя в заблуждение.

Новый автомобиль Alfa Romeo был назван в честь города, где основана марка. Премьера состоялась на прошлой неделе.

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Бренд Alfa Romeo вынужден сменить название нового автомобиля Milano. Власти Италии заявили, что данное наименование модели нарушает итальянское законодательство, так как фактически производство авто находится в Польше. «Автомобиль под названием „Милан“ не может производиться в Польше», — заявил итальянский министр по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии» Адольфо Урсо. Его слова приводит газета Il Sole. Согласно закону от 2003 года, итальянизированные названия запрещено давать товарам, производимым не в Италии, так как это вводит потребителя в заблуждение. Новый автомобиль Alfa Romeo был назван в честь города, где основана марка. Премьера состоялась на прошлой неделе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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