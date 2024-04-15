Alfa Romeo изменила название автомобиля из-за критики правительства Италии

Правительство Италии раскритиковало новый автомобиль Alfa Romeo

15 апреля 2024 в 23:37 Размер текста - 17 +

Название модели нового авто противоречит законам Италии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бренд Alfa Romeo вынужден сменить название нового автомобиля Milano. Власти Италии заявили, что данное наименование модели нарушает итальянское законодательство, так как фактически производство авто находится в Польше. «Автомобиль под названием „Милан“ не может производиться в Польше», — заявил итальянский министр по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии» Адольфо Урсо. Его слова приводит газета Il Sole . Согласно закону от 2003 года, итальянизированные названия запрещено давать товарам, производимым не в Италии, так как это вводит потребителя в заблуждение. Новый автомобиль Alfa Romeo был назван в честь города, где основана марка. Премьера состоялась на прошлой неделе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бренд Alfa Romeo вынужден сменить название нового автомобиля Milano. Власти Италии заявили, что данное наименование модели нарушает итальянское законодательство, так как фактически производство авто находится в Польше. «Автомобиль под названием „Милан“ не может производиться в Польше», — заявил итальянский министр по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии» Адольфо Урсо. Его слова приводит газета Il Sole. Согласно закону от 2003 года, итальянизированные названия запрещено давать товарам, производимым не в Италии, так как это вводит потребителя в заблуждение. Новый автомобиль Alfa Romeo был назван в честь города, где основана марка. Премьера состоялась на прошлой неделе.