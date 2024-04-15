Глава МЧС РФ Куренков прибыл в Курган из-за паводка

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Курган, где усугубилась паводковая обстановка. Кортеж был замечен журналистом на улице в центре Кургана. О приезде Куренкова сообщила пресс-служба правительства региона. К вечеру 15 апреля уровень Тобола в черте города поднялся до 716 см. Вода продолжает пребывать.
«Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Курганскую область», — написано в правительственном telegram-канале. Куренков будет проверять исполнение ранее озвученных распоряжений по ликвидации последствий ЧС и лично проконтролирует работу по оказанию помощи населению.
В Кургане вода затапливает жилые сектора и городские социальные объекты. О самой свежей информации о наводнении в Курганской области — узнаете из трансляции URA.RU.
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