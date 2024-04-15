Глава МЧС РФ Куренков прибыл в Курган из-за паводка

15 апреля 2024 в 23:17 Размер текста - 17 +

В городе ожидают пик паводка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Курган, где усугубилась паводковая обстановка. Кортеж был замечен журналистом на улице в центре Кургана. О приезде Куренкова сообщила пресс-служба правительства региона. К вечеру 15 апреля уровень Тобола в черте города поднялся до 716 см. Вода продолжает пребывать. «Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Курганскую область», — написано в правительственном telegram-канале. Куренков будет проверять исполнение ранее озвученных распоряжений по ликвидации последствий ЧС и лично проконтролирует работу по оказанию помощи населению. В Кургане вода затапливает жилые сектора и городские социальные объекты. О самой свежей информации о наводнении в Курганской области — узнаете из трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Курган, где усугубилась паводковая обстановка. Кортеж был замечен журналистом на улице в центре Кургана. О приезде Куренкова сообщила пресс-служба правительства региона. К вечеру 15 апреля уровень Тобола в черте города поднялся до 716 см. Вода продолжает пребывать. «Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Курганскую область», — написано в правительственном telegram-канале. Куренков будет проверять исполнение ранее озвученных распоряжений по ликвидации последствий ЧС и лично проконтролирует работу по оказанию помощи населению. В Кургане вода затапливает жилые сектора и городские социальные объекты. О самой свежей информации о наводнении в Курганской области — узнаете из трансляции URA.RU.