Курганцы возвращаются в свои подтопленные дома за попугаями и кошками

Население микрорайона Тополя в Кургане, где вечером 15 апреля началась эвакуация, очень сильно переживает за своих домашних животных. Многие возвращаются в подтопленные жилица за коровами, кошками и собаками, а один гражданин — за попугаем. Об этом рассказали местные жители корреспонденту URA.RU, который побывал на месте событий.
«Кто-то возвращается в подтопленные дома, чтобы спасти корову, кто-то вернулся за попугаем. Еще один молодой человек помог своей подруге спасти собак и кошек», — пояснили собеседники агентства.
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Население микрорайона Тополя в Кургане, где вечером 15 апреля началась эвакуация, очень сильно переживает за своих домашних животных. Многие возвращаются в подтопленные жилица за коровами, кошками и собаками, а один гражданин — за попугаем. Об этом рассказали местные жители корреспонденту URA.RU, который побывал на месте событий. «Кто-то возвращается в подтопленные дома, чтобы спасти корову, кто-то вернулся за попугаем. Еще один молодой человек помог своей подруге спасти собак и кошек», — пояснили собеседники агентства. По данным источника URA.RU в мэрии Кургана, к этому часу люди из микрорайона полностью эвакуированы. О других событиях, связанных с паводком — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.