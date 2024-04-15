15 апреля 2024

Курганцы возвращаются в свои подтопленные дома за попугаями и кошками

© Служба новостей «URA.RU»
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Вода добралась до домов жителей Кургана и приближается к критической отметке
Вода добралась до домов жителей Кургана и приближается к критической отметке Фото:

Население микрорайона Тополя в Кургане, где вечером 15 апреля началась эвакуация, очень сильно переживает за своих домашних животных. Многие возвращаются в подтопленные жилица за коровами, кошками и собаками, а один гражданин — за попугаем. Об этом рассказали местные жители корреспонденту URA.RU, который побывал на месте событий.

«Кто-то возвращается в подтопленные дома, чтобы спасти корову, кто-то вернулся за попугаем. Еще один молодой человек помог своей подруге спасти собак и кошек», — пояснили собеседники агентства.

По данным источника URA.RU в мэрии Кургана, к этому часу люди из микрорайона полностью эвакуированы. О других событиях, связанных с паводком — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.

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Население микрорайона Тополя в Кургане, где вечером 15 апреля началась эвакуация, очень сильно переживает за своих домашних животных. Многие возвращаются в подтопленные жилица за коровами, кошками и собаками, а один гражданин — за попугаем. Об этом рассказали местные жители корреспонденту URA.RU, который побывал на месте событий. «Кто-то возвращается в подтопленные дома, чтобы спасти корову, кто-то вернулся за попугаем. Еще один молодой человек помог своей подруге спасти собак и кошек», — пояснили собеседники агентства. По данным источника URA.RU в мэрии Кургана, к этому часу люди из микрорайона полностью эвакуированы. О других событиях, связанных с паводком — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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