Курганцы возвращаются в свои подтопленные дома за попугаями и кошками

16 апреля 2024 в 01:16 Размер текста - 17 +

Вода добралась до домов жителей Кургана и приближается к критической отметке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Население микрорайона Тополя в Кургане, где вечером 15 апреля началась эвакуация, очень сильно переживает за своих домашних животных. Многие возвращаются в подтопленные жилица за коровами, кошками и собаками, а один гражданин — за попугаем. Об этом рассказали местные жители корреспонденту URA.RU, который побывал на месте событий. «Кто-то возвращается в подтопленные дома, чтобы спасти корову, кто-то вернулся за попугаем. Еще один молодой человек помог своей подруге спасти собак и кошек», — пояснили собеседники агентства. По данным источника URA.RU в мэрии Кургана, к этому часу люди из микрорайона полностью эвакуированы. О других событиях, связанных с паводком — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Население микрорайона Тополя в Кургане, где вечером 15 апреля началась эвакуация, очень сильно переживает за своих домашних животных. Многие возвращаются в подтопленные жилица за коровами, кошками и собаками, а один гражданин — за попугаем. Об этом рассказали местные жители корреспонденту URA.RU, который побывал на месте событий. «Кто-то возвращается в подтопленные дома, чтобы спасти корову, кто-то вернулся за попугаем. Еще один молодой человек помог своей подруге спасти собак и кошек», — пояснили собеседники агентства. По данным источника URA.RU в мэрии Кургана, к этому часу люди из микрорайона полностью эвакуированы. О других событиях, связанных с паводком — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.