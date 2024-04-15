Мэрия Кургана: проводится экстренная эвакуация жителей микрорайона Тополя

15 апреля 2024 в 22:17 Размер текста - 17 +

Областной центр встречает пик паводка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кургане в срочном порядке эвакуируют население из микрорайона Тополя. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. «Проводится эвакуация жителей микрорайона Тополя! Возникла угроза подтопления. Незамедлительно покиньте опасную зону», — написано в telegram-канале мэрии. Автобусы для перевозки граждан стоят у моста по улице Казейкина. Ближайший пункт размещения граждан расположен в школе №23 на территории микрорайона. Об актуальной информации по паводку — узнаете из трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане в срочном порядке эвакуируют население из микрорайона Тополя. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. «Проводится эвакуация жителей микрорайона Тополя! Возникла угроза подтопления. Незамедлительно покиньте опасную зону», — написано в telegram-канале мэрии. Автобусы для перевозки граждан стоят у моста по улице Казейкина. Ближайший пункт размещения граждан расположен в школе №23 на территории микрорайона. Об актуальной информации по паводку — узнаете из трансляции URA.RU.