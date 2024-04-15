Мэрия Кургана: проводится экстренная эвакуация жителей микрорайона Тополя

Областной центр встречает пик паводка
В Кургане в срочном порядке эвакуируют население из микрорайона Тополя. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«Проводится эвакуация жителей микрорайона Тополя! Возникла угроза подтопления. Незамедлительно покиньте опасную зону», — написано в telegram-канале мэрии.
Автобусы для перевозки граждан стоят у моста по улице Казейкина. Ближайший пункт размещения граждан расположен в школе №23 на территории микрорайона. Об актуальной информации по паводку — узнаете из трансляции URA.RU.
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