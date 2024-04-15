Мэрия Кургана: проводится экстренная эвакуация жителей микрорайона Тополя

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Мало-Чаусовский мост после подтопления. Курган, красная лента, автобус, жители, автобусы, ограничение движения
Областной центр встречает пик паводка Фото:

В Кургане в срочном порядке эвакуируют население из микрорайона Тополя. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Проводится эвакуация жителей микрорайона Тополя! Возникла угроза подтопления. Незамедлительно покиньте опасную зону», — написано в telegram-канале мэрии.

Автобусы для перевозки граждан стоят у моста по улице Казейкина. Ближайший пункт размещения граждан расположен в школе №23 на территории микрорайона. Об актуальной информации по паводку — узнаете из трансляции URA.RU.

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В Кургане в срочном порядке эвакуируют население из микрорайона Тополя. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. «Проводится эвакуация жителей микрорайона Тополя! Возникла угроза подтопления. Незамедлительно покиньте опасную зону», — написано в telegram-канале мэрии. Автобусы для перевозки граждан стоят у моста по улице Казейкина. Ближайший пункт размещения граждан расположен в школе №23 на территории микрорайона. Об актуальной информации по паводку — узнаете из трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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