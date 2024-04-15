В Грузии начались стычки полиции с митингующими из-за скандального законопроекта

В Тбилиси возле парламента произошли столкновения между протестующими и полицией в результате чего были задержаны люди. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
«Протестующие попытались совершить символический обход здания парламента, что привело к конфликту с правоохранительными органами и последующим арестам», — сообщает журналист с места событий. Представитель МВД Грузии Теймураз Купатадзе подтвердил информацию о задержании четырех человек, не уточнив детали обвинений.
Комитет парламента Грузии одобрил в первом чтении скандальный законопроект об иногентах. К зданию парламента массово вышли протестующие. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила солидарность с участниками митинга в Тбилиси.
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