15 апреля 2024

В Грузии начались стычки полиции с митингующими из-за скандального законопроекта

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Протесты в Грузии. Тбилиси, грузия, тбилиси
В Грузии начались стычки с полицией (архивное фото) Фото:

В Тбилиси возле парламента произошли столкновения между протестующими и полицией в результате чего были задержаны люди. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

«Протестующие попытались совершить символический обход здания парламента, что привело к конфликту с правоохранительными органами и последующим арестам», — сообщает журналист с места событий. Представитель МВД Грузии Теймураз Купатадзе подтвердил информацию о задержании четырех человек, не уточнив детали обвинений.

Комитет парламента Грузии одобрил в первом чтении скандальный законопроект об иногентах. К зданию парламента массово вышли протестующие. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила солидарность с участниками митинга в Тбилиси.

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В Тбилиси возле парламента произошли столкновения между протестующими и полицией в результате чего были задержаны люди. Об этом сообщает корреспондент ТАСС. «Протестующие попытались совершить символический обход здания парламента, что привело к конфликту с правоохранительными органами и последующим арестам», — сообщает журналист с места событий. Представитель МВД Грузии Теймураз Купатадзе подтвердил информацию о задержании четырех человек, не уточнив детали обвинений. Комитет парламента Грузии одобрил в первом чтении скандальный законопроект об иногентах. К зданию парламента массово вышли протестующие. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила солидарность с участниками митинга в Тбилиси.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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