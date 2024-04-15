В Грузии начались стычки полиции с митингующими из-за скандального законопроекта

16 апреля 2024 в 00:09 Размер текста - 17 +

В Грузии начались стычки с полицией (архивное фото) Фото: Наталья Борисова © URA.RU В Тбилиси возле парламента произошли столкновения между протестующими и полицией в результате чего были задержаны люди. Об этом сообщает корреспондент ТАСС. «Протестующие попытались совершить символический обход здания парламента, что привело к конфликту с правоохранительными органами и последующим арестам», — сообщает журналист с места событий. Представитель МВД Грузии Теймураз Купатадзе подтвердил информацию о задержании четырех человек, не уточнив детали обвинений. Комитет парламента Грузии одобрил в первом чтении скандальный законопроект об иногентах. К зданию парламента массово вышли протестующие. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила солидарность с участниками митинга в Тбилиси. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тбилиси возле парламента произошли столкновения между протестующими и полицией в результате чего были задержаны люди. Об этом сообщает корреспондент ТАСС. «Протестующие попытались совершить символический обход здания парламента, что привело к конфликту с правоохранительными органами и последующим арестам», — сообщает журналист с места событий. Представитель МВД Грузии Теймураз Купатадзе подтвердил информацию о задержании четырех человек, не уточнив детали обвинений. Комитет парламента Грузии одобрил в первом чтении скандальный законопроект об иногентах. К зданию парламента массово вышли протестующие. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила солидарность с участниками митинга в Тбилиси.