Блогер Хованский заявил о желании отказаться от гражданства РФ

16 апреля 2024 в 00:36 Размер текста - 17 +

Блогер не планирует возвращаться в Россию Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Блогер Юрий Хованский готов отказаться от российского гражданства. Он заявил, что не планирует возвращаться на родину, а жить в Сербии, куда он уехал в 2022 году, ему «кайфово» и «балдеж». «Мне здесь нравится (в Сербии — прим. URA.RU). Здесь кайфово, здесь балдеж. <…> Поэтому формально я могу отказаться (от российского гражданства — прим. URA.RU)» — сообщил блогер в интервью на youtube-канале «Вписка». Хованский добавил, что у него также есть мексиканское гражданство. В случает отказа от гражданства РФ блогера отправят в Мексику, так как в Сербии ему можно жить только по загранпаспорту. В феврале Хованский и рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) подрались на концерте последнего в Сербии. По словам очевидцев, блогер отпускал нелестные комментарии в сторону слушателей, из-за чего и произошла потасовка, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогер Юрий Хованский готов отказаться от российского гражданства. Он заявил, что не планирует возвращаться на родину, а жить в Сербии, куда он уехал в 2022 году, ему «кайфово» и «балдеж». «Мне здесь нравится (в Сербии — прим. URA.RU). Здесь кайфово, здесь балдеж. <…> Поэтому формально я могу отказаться (от российского гражданства — прим. URA.RU)» — сообщил блогер в интервью на youtube-канале «Вписка». Хованский добавил, что у него также есть мексиканское гражданство. В случает отказа от гражданства РФ блогера отправят в Мексику, так как в Сербии ему можно жить только по загранпаспорту. В феврале Хованский и рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) подрались на концерте последнего в Сербии. По словам очевидцев, блогер отпускал нелестные комментарии в сторону слушателей, из-за чего и произошла потасовка, передает «Национальная служба новостей».