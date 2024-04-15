15 апреля 2024

Блогер Хованский заявил о желании отказаться от гражданства РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Блогер не планирует возвращаться в Россию Фото:

Блогер Юрий Хованский готов отказаться от российского гражданства. Он заявил, что не планирует возвращаться на родину, а жить в Сербии, куда он уехал в 2022 году, ему «кайфово» и «балдеж».

«Мне здесь нравится (в Сербии — прим. URA.RU). Здесь кайфово, здесь балдеж. <…> Поэтому формально я могу отказаться (от российского гражданства — прим. URA.RU)» — сообщил блогер в интервью на youtube-канале «Вписка».

Хованский добавил, что у него также есть мексиканское гражданство. В случает отказа от гражданства РФ блогера отправят в Мексику, так как в Сербии ему можно жить только по загранпаспорту.

В феврале Хованский и рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) подрались на концерте последнего в Сербии. По словам очевидцев, блогер отпускал нелестные комментарии в сторону слушателей, из-за чего и произошла потасовка, передает «Национальная служба новостей».

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Блогер Юрий Хованский готов отказаться от российского гражданства. Он заявил, что не планирует возвращаться на родину, а жить в Сербии, куда он уехал в 2022 году, ему «кайфово» и «балдеж». «Мне здесь нравится (в Сербии — прим. URA.RU). Здесь кайфово, здесь балдеж. <…> Поэтому формально я могу отказаться (от российского гражданства — прим. URA.RU)» — сообщил блогер в интервью на youtube-канале «Вписка». Хованский добавил, что у него также есть мексиканское гражданство. В случает отказа от гражданства РФ блогера отправят в Мексику, так как в Сербии ему можно жить только по загранпаспорту. В феврале Хованский и рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) подрались на концерте последнего в Сербии. По словам очевидцев, блогер отпускал нелестные комментарии в сторону слушателей, из-за чего и произошла потасовка, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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