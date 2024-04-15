15 апреля 2024

Осадки, обрушившиеся на регион, усугубят паводок в Курганской области

ЦГМС: 16 апреля осадки и ветер ускорят течение воды в сторону Кургана
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тобол поднимается и топит дома с дачами на правом берегу реки
Тобол поднимается и топит дома с дачами на правом берегу реки Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Жителей Курганской области предупредили об осадках и сильном ветре, которые усугубят паводковую обстановку в регионе. По данным Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), ухудшение погоды приведет к ускорению течения воды в сторону областного центра.

«В Курганской области 16 апреля ожидаются осадки до 14 мм за сутки, а также ветер южного направления до 14 метров в секунду. Это будет способствовать ускорению течения воды в сторону города Кургана», — такими данными поделилась исполняющая обязанности главы Курганского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС» Наталья Астафьева. Ее слова опубликованы в telegram-канале правительства области.

Власти призывают жителей к немедленной эвакуации из зоны возможного подтопления. Вечером 15 апреля на территорию прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. Правительственный кортеж был замечен журналистом URA.RU в центре Кургана. О других событиях, связанных с наводнением — узнаете из трансляции агентства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителей Курганской области предупредили об осадках и сильном ветре, которые усугубят паводковую обстановку в регионе. По данным Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), ухудшение погоды приведет к ускорению течения воды в сторону областного центра. «В Курганской области 16 апреля ожидаются осадки до 14 мм за сутки, а также ветер южного направления до 14 метров в секунду. Это будет способствовать ускорению течения воды в сторону города Кургана», — такими данными поделилась исполняющая обязанности главы Курганского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС» Наталья Астафьева. Ее слова опубликованы в telegram-канале правительства области. Власти призывают жителей к немедленной эвакуации из зоны возможного подтопления. Вечером 15 апреля на территорию прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. Правительственный кортеж был замечен журналистом URA.RU в центре Кургана. О других событиях, связанных с наводнением — узнаете из трансляции агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...