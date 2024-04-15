Осадки, обрушившиеся на регион, усугубят паводок в Курганской области

Жителей Курганской области предупредили об осадках и сильном ветре, которые усугубят паводковую обстановку в регионе. По данным Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), ухудшение погоды приведет к ускорению течения воды в сторону областного центра.
«В Курганской области 16 апреля ожидаются осадки до 14 мм за сутки, а также ветер южного направления до 14 метров в секунду. Это будет способствовать ускорению течения воды в сторону города Кургана», — такими данными поделилась исполняющая обязанности главы Курганского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС» Наталья Астафьева. Ее слова опубликованы в telegram-канале правительства области.
Власти призывают жителей к немедленной эвакуации из зоны возможного подтопления. Вечером 15 апреля на территорию прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. Правительственный кортеж был замечен журналистом URA.RU в центре Кургана. О других событиях, связанных с наводнением — узнаете из трансляции агентства.
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Жителей Курганской области предупредили об осадках и сильном ветре, которые усугубят паводковую обстановку в регионе. По данным Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), ухудшение погоды приведет к ускорению течения воды в сторону областного центра. «В Курганской области 16 апреля ожидаются осадки до 14 мм за сутки, а также ветер южного направления до 14 метров в секунду. Это будет способствовать ускорению течения воды в сторону города Кургана», — такими данными поделилась исполняющая обязанности главы Курганского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС» Наталья Астафьева. Ее слова опубликованы в telegram-канале правительства области. Власти призывают жителей к немедленной эвакуации из зоны возможного подтопления. Вечером 15 апреля на территорию прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. Правительственный кортеж был замечен журналистом URA.RU в центре Кургана. О других событиях, связанных с наводнением — узнаете из трансляции агентства.