Нетаньяху сделал неожиданное заявление после атаки Ирана

Нетаньяху заявил, что Израиль мудро ответит на атаку Ирана

16 апреля 2024 в 02:53 Размер текста - 17 +

Нетаньяху готовит «мудрый» ответ Ирану Фото: U.S. Department of State новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Израиль ответит на атаки Ирана «мудро, а не на эмоциях». Об этом заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, добавив, что ответное действие будет скоординировано с США. «Мы ответим Ирану, но нужно поступить мудро, а не действовать на эмоциях. Их нужно ввести в состоянии стресса так же, как они заставили нас испытывать стресс», — передает слова Биньямина Нетаньяху радиостанция Kan. Он отметил, что решение будет принято вместе с США. Иран атаковал Израиль в ночь на 14 апреля. Согласно различным источникам, в атаке были использованы сотни ракет и беспилотников. Иран нанес удар после того, как Израиль разрушил иранское консульство в Сирии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израиль ответит на атаки Ирана «мудро, а не на эмоциях». Об этом заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, добавив, что ответное действие будет скоординировано с США. «Мы ответим Ирану, но нужно поступить мудро, а не действовать на эмоциях. Их нужно ввести в состоянии стресса так же, как они заставили нас испытывать стресс», — передает слова Биньямина Нетаньяху радиостанция Kan. Он отметил, что решение будет принято вместе с США. Иран атаковал Израиль в ночь на 14 апреля. Согласно различным источникам, в атаке были использованы сотни ракет и беспилотников. Иран нанес удар после того, как Израиль разрушил иранское консульство в Сирии.