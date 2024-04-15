15 апреля 2024

Нетаньяху сделал неожиданное заявление после атаки Ирана

Нетаньяху заявил, что Израиль мудро ответит на атаку Ирана
© Служба новостей «URA.RU»
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Нетаньяху готовит «мудрый» ответ Ирану Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

Израиль ответит на атаки Ирана «мудро, а не на эмоциях». Об этом заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, добавив, что ответное действие будет скоординировано с США.

«Мы ответим Ирану, но нужно поступить мудро, а не действовать на эмоциях. Их нужно ввести в состоянии стресса так же, как они заставили нас испытывать стресс», — передает слова Биньямина Нетаньяху радиостанция Kan. Он отметил, что решение будет принято вместе с США.

Иран атаковал Израиль в ночь на 14 апреля. Согласно различным источникам, в атаке были использованы сотни ракет и беспилотников. Иран нанес удар после того, как Израиль разрушил иранское консульство в Сирии.

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Израиль ответит на атаки Ирана «мудро, а не на эмоциях». Об этом заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, добавив, что ответное действие будет скоординировано с США. «Мы ответим Ирану, но нужно поступить мудро, а не действовать на эмоциях. Их нужно ввести в состоянии стресса так же, как они заставили нас испытывать стресс», — передает слова Биньямина Нетаньяху радиостанция Kan. Он отметил, что решение будет принято вместе с США. Иран атаковал Израиль в ночь на 14 апреля. Согласно различным источникам, в атаке были использованы сотни ракет и беспилотников. Иран нанес удар после того, как Израиль разрушил иранское консульство в Сирии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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