Нетаньяху сделал неожиданное заявление после атаки Ирана

Израиль ответит на атаки Ирана «мудро, а не на эмоциях». Об этом заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, добавив, что ответное действие будет скоординировано с США.
«Мы ответим Ирану, но нужно поступить мудро, а не действовать на эмоциях. Их нужно ввести в состоянии стресса так же, как они заставили нас испытывать стресс», — передает слова Биньямина Нетаньяху радиостанция Kan. Он отметил, что решение будет принято вместе с США.
Иран атаковал Израиль в ночь на 14 апреля. Согласно различным источникам, в атаке были использованы сотни ракет и беспилотников. Иран нанес удар после того, как Израиль разрушил иранское консульство в Сирии.
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Израиль ответит на атаки Ирана «мудро, а не на эмоциях». Об этом заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, добавив, что ответное действие будет скоординировано с США. «Мы ответим Ирану, но нужно поступить мудро, а не действовать на эмоциях. Их нужно ввести в состоянии стресса так же, как они заставили нас испытывать стресс», — передает слова Биньямина Нетаньяху радиостанция Kan. Он отметил, что решение будет принято вместе с США. Иран атаковал Израиль в ночь на 14 апреля. Согласно различным источникам, в атаке были использованы сотни ракет и беспилотников. Иран нанес удар после того, как Израиль разрушил иранское консульство в Сирии.