15 апреля 2024

МЧС выпустило срочное предупреждение для жителей Пермского края

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Ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду Фото:

Главное управление МЧС России по Пермскому краю предупредило жителей о порывах ветра до 17 метров в секунду 16 апреля. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

«По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ „Уральское УГМС“, 16 апреля местами прогнозируются порывы ветра до 17 метров в секунду… Будьте внимательными и осторожными», — говорится в сообщении.

Пермяков также призвали не находиться вблизи деревьев, линий электропередач и слабо укрепленных конструкций. Спасатели также посоветовали не парковать рядом с опасными местами машины.

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Главное управление МЧС России по Пермскому краю предупредило жителей о порывах ветра до 17 метров в секунду 16 апреля. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства. «По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ „Уральское УГМС“, 16 апреля местами прогнозируются порывы ветра до 17 метров в секунду… Будьте внимательными и осторожными», — говорится в сообщении. Пермяков также призвали не находиться вблизи деревьев, линий электропередач и слабо укрепленных конструкций. Спасатели также посоветовали не парковать рядом с опасными местами машины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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