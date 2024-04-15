МЧС выпустило срочное предупреждение для жителей Пермского края

Ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду
Главное управление МЧС России по Пермскому краю предупредило жителей о порывах ветра до 17 метров в секунду 16 апреля. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.
«По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ „Уральское УГМС“, 16 апреля местами прогнозируются порывы ветра до 17 метров в секунду… Будьте внимательными и осторожными», — говорится в сообщении.
Пермяков также призвали не находиться вблизи деревьев, линий электропередач и слабо укрепленных конструкций. Спасатели также посоветовали не парковать рядом с опасными местами машины.
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