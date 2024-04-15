МЧС выпустило срочное предупреждение для жителей Пермского края

16 апреля 2024 в 02:58 Размер текста - 17 +

Ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главное управление МЧС России по Пермскому краю предупредило жителей о порывах ветра до 17 метров в секунду 16 апреля. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства. «По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ „Уральское УГМС“, 16 апреля местами прогнозируются порывы ветра до 17 метров в секунду… Будьте внимательными и осторожными», — говорится в сообщении. Пермяков также призвали не находиться вблизи деревьев, линий электропередач и слабо укрепленных конструкций. Спасатели также посоветовали не парковать рядом с опасными местами машины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главное управление МЧС России по Пермскому краю предупредило жителей о порывах ветра до 17 метров в секунду 16 апреля. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства. «По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ „Уральское УГМС“, 16 апреля местами прогнозируются порывы ветра до 17 метров в секунду… Будьте внимательными и осторожными», — говорится в сообщении. Пермяков также призвали не находиться вблизи деревьев, линий электропередач и слабо укрепленных конструкций. Спасатели также посоветовали не парковать рядом с опасными местами машины.