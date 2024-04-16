Стало известно, сколько Байден заработал в 2023 году

Белый дом: Джо Байден и его супруга в 2023 году заработали 620 тысяч долларов

Четверть от указанной суммы пошла на уплату федерального подоходного налога Фото: Official White House / Cameron Smith

Президент США Джо Байден в 2023 году вместе со своей супругой заработал 620 тысяч долларов (около 58 миллионов рублей). Данные содержатся в опубликованной на сайте Белого дома налоговой декларации.

«Президент и первая леди совместно подали налоговую декларацию и сообщили о федеральном скорректированном валовом доходе в размере 619 976 долларов», — сообщается на официальном сайте Белого дома. Данные опубликованы 16 апреля.

Из указанной суммы почти четверть пошла на уплату федерального подоходного налога. На благотворительность Байден и его супруга направили чуть более 20 тысяч долларов. При этом доход вице-президента США Камалы Харрис и ее мужа за 2023 год составил чуть более 450 тысяч долларов (около 42 миллионов рублей).

По итогам 2022 года американский лидер и его супруга заработали меньшую сумму. Согласно документам Белого дома, их доход составил около 580 тысяч долларов. На благотворительность они отправили 20,1 тысячу долларов в 20 различных благотворительных организаций.