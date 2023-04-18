В Белом доме рассказали, сколько Байдены заработали за год

Белый дом: Джо Байден и его супруга заработали за год 579,5 тысяч долларов

19 апреля 2023 в 05:03 Размер текста - 17 +

Президентская семья также отчиталась о пожертвованиях, которые направила в 20 организаций Фото: Official White House / Adam Schultz Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден опубликовали налоговую декларацию за 2022 год, в которой сообщили о годовом доходе своей семьи в 579,5 тысяч долларов. Об этом сообщили в Белом доме, уточнив, что 169,8 тысячи долларов из указанной суммы было уплачено в качестве федеральных налогов. «Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден обнародовали совместную налоговую декларацию, в которой отчитались о годовом доходе семьи в 579,5 тысяч долларов», — передает информацию Белый дом. Президентская семья сообщила о пожертвованиях, которые составили 20,1 тысячи долларов в 20 различных благотворительных организаций. Согласно документам, ставка подоходного налога составила 23,8 процента. Годом ранее Байден отчитался о годовом доходе семьи в 610 тысяч долларов, из которых 150 тысяч долларов были уплачены в качестве федеральных налогов в 2021 году. Из них было уплачено в качестве налога 150 тысяч долларов. В прошлом году также подал декларацию о доходах бывший президент США Дональд Трамп. Комментируя решение конгрессменов опубликовать его налоговые декларации, заявил, что отчетность демонстрирует его успешность, пишет RT.

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден опубликовали налоговую декларацию за 2022 год, в которой сообщили о годовом доходе своей семьи в 579,5 тысяч долларов. Об этом сообщили в Белом доме, уточнив, что 169,8 тысячи долларов из указанной суммы было уплачено в качестве федеральных налогов. «Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден обнародовали совместную налоговую декларацию, в которой отчитались о годовом доходе семьи в 579,5 тысяч долларов», — передает информацию Белый дом. Президентская семья сообщила о пожертвованиях, которые составили 20,1 тысячи долларов в 20 различных благотворительных организаций. Согласно документам, ставка подоходного налога составила 23,8 процента. Годом ранее Байден отчитался о годовом доходе семьи в 610 тысяч долларов, из которых 150 тысяч долларов были уплачены в качестве федеральных налогов в 2021 году. Из них было уплачено в качестве налога 150 тысяч долларов. В прошлом году также подал декларацию о доходах бывший президент США Дональд Трамп. Комментируя решение конгрессменов опубликовать его налоговые декларации, заявил, что отчетность демонстрирует его успешность, пишет RT.