Врач назвал неожиданные причины появления аллергии на пыльцу

Врач Болибок: у переболевших ковидом есть риск стать аллергиками
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Повседневная жизнь. Пермь, аллергия, зеленые листья, весна в городе, полиноз
Пыльца березы — главный аллерген весны Фото:

Аллергия на пыльцу может появляться у людей, у которых ее раньше не было. На ее появление может влиять возраст и состояние здоровья человека или даже перенесенный коронавирус. Об этом заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Аллергия на пыльцу растений (полиноз) может возникать в любом возрасте и причины могут быть разные, например, состояние здоровья. Непонятно, что будет у людей, переболевших коронавирусом, который провоцирует различные заболевания, к которым есть предрасположенность», — рассказала Болибок радио Sputnik.

Врач отметил, что аллергия — это своеобразная поломка в иммунной системе, которая может возникнуть после того, как человек переболел ковидом. Многое зависит и от экологии. Люди более чувствительны к пыльце в больших городах, поскольку она взаимодействует с автомобильными газами и промышленными выбросами.

По словам аллерголога, пыльца березы становится главным аллергеном весной. Затем на смену ей в начале лета приходит тимофеевка, а в середине лета — полынь. Аллергия на пыльцу также может вызывать перекрестную реакцию на ягоды и фрукты, уточнил Болибок.

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко ранее предупредила, что весной россияне чаще болеют из-за ослабленного иммунитета. Хронические заболевания могут обостряться из-за пыльцы, переохлаждения и других стрессовых для организма факторов.

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Аллергия на пыльцу может появляться у людей, у которых ее раньше не было. На ее появление может влиять возраст и состояние здоровья человека или даже перенесенный коронавирус. Об этом заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «Аллергия на пыльцу растений (полиноз) может возникать в любом возрасте и причины могут быть разные, например, состояние здоровья. Непонятно, что будет у людей, переболевших коронавирусом, который провоцирует различные заболевания, к которым есть предрасположенность», — рассказала Болибок радио Sputnik. Врач отметил, что аллергия — это своеобразная поломка в иммунной системе, которая может возникнуть после того, как человек переболел ковидом. Многое зависит и от экологии. Люди более чувствительны к пыльце в больших городах, поскольку она взаимодействует с автомобильными газами и промышленными выбросами. По словам аллерголога, пыльца березы становится главным аллергеном весной. Затем на смену ей в начале лета приходит тимофеевка, а в середине лета — полынь. Аллергия на пыльцу также может вызывать перекрестную реакцию на ягоды и фрукты, уточнил Болибок. Врач-терапевт Анастасия Тимощенко ранее предупредила, что весной россияне чаще болеют из-за ослабленного иммунитета. Хронические заболевания могут обостряться из-за пыльцы, переохлаждения и других стрессовых для организма факторов.
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