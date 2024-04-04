Россиян предупредили об обострении ряда болезней весной

Терапевт Тимощенко: весной россияне чаще страдают авитаминозом
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Весной обостряются психические болезни Фото:

Весной из-за снижения иммунитета люди часто заражаются ОРВИ. На этом фоне могут обостряться хронические заболевания — гастрит, язва желудка, аллергия, а также психические расстройства. Об этом рассказала врач-терапевт Анастасия Тимощенко.

«Проблемы с ЖКТ — функциональная диспепсия, гастриты, язвенная болезнь. Психические заболевания, так как ранняя весна, как правило, ассоциируется со сниженным фоном настроения, эмоциональной лабильностью, особенно у лиц с тревожным складом личности или в случае ранее диагностированных депрессивных расстройств <…> Снижение иммунитета на фоне авитаминоза, перепада температур приводит к повышенной подверженности ОРВИ», — отметила Тимощенко, передает NEWS.RU.

Врач пояснила, что хронические заболевания могут обостряться из-за пыльцы, переохлаждения и других стрессовых для организма факторов. По мнению эксперта, авитаминоз и стресс снижают иммунитет. Из-за этого весной россияне чаще болеют.

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Весной из-за снижения иммунитета люди часто заражаются ОРВИ. На этом фоне могут обостряться хронические заболевания — гастрит, язва желудка, аллергия, а также психические расстройства. Об этом рассказала врач-терапевт Анастасия Тимощенко. «Проблемы с ЖКТ — функциональная диспепсия, гастриты, язвенная болезнь. Психические заболевания, так как ранняя весна, как правило, ассоциируется со сниженным фоном настроения, эмоциональной лабильностью, особенно у лиц с тревожным складом личности или в случае ранее диагностированных депрессивных расстройств <…> Снижение иммунитета на фоне авитаминоза, перепада температур приводит к повышенной подверженности ОРВИ», — отметила Тимощенко, передает NEWS.RU. Врач пояснила, что хронические заболевания могут обостряться из-за пыльцы, переохлаждения и других стрессовых для организма факторов. По мнению эксперта, авитаминоз и стресс снижают иммунитет. Из-за этого весной россияне чаще болеют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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