Уровень реки Урал в Оренбуржье поднялся выше критического

В Оренбургской области к утру 16 апреля уровень воды в реке Урал в селе Илек достиг отметки в 913 сантиметров, он повысился на пять сантиметров. Об этом сообщила районная мэрия.
«По состоянию на 08:00 (06:00 мск) 16 апреля уровень реки Урал в селе Илек 913 (+пять) сантиметров», — написала мэрия района в своем telegram-канале. Критическая отметка по уровню воды составляет 890 сантиметров.
Ранее уровень воды у села составлял 908 сантиметров, передает RT. При этом уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился до 1165 сантиметров. По данным Главного управления МЧС по региону, ранее он составлял 1171 сантиметра, пишет телеканал 360.
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