Уровень реки Урал в Оренбуржье поднялся выше критического

Мэрия: уровень воды в Урале у села Илек достиг 913 сантиметров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия разлива реки Уй в Целинном районе в селе Усть-Уйское. Курган, река, потоп, половодье, уй, паводок, наводнение, стихийное бедствие, разлив
Уровень воду в Урале у села Илек вырос на пять сантиметров Фото:
новость из сюжета
Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы

В Оренбургской области к утру 16 апреля уровень воды в реке Урал в селе Илек достиг отметки в 913 сантиметров, он повысился на пять сантиметров. Об этом сообщила районная мэрия.

«По состоянию на 08:00 (06:00 мск) 16 апреля уровень реки Урал в селе Илек 913 (+пять) сантиметров», — написала мэрия района в своем telegram-канале. Критическая отметка по уровню воды составляет 890 сантиметров.

Ранее уровень воды у села составлял 908 сантиметров, передает RT. При этом уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился до 1165 сантиметров. По данным Главного управления МЧС по региону, ранее он составлял 1171 сантиметра, пишет телеканал 360.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Оренбургской области к утру 16 апреля уровень воды в реке Урал в селе Илек достиг отметки в 913 сантиметров, он повысился на пять сантиметров. Об этом сообщила районная мэрия. «По состоянию на 08:00 (06:00 мск) 16 апреля уровень реки Урал в селе Илек 913 (+пять) сантиметров», — написала мэрия района в своем telegram-канале. Критическая отметка по уровню воды составляет 890 сантиметров. Ранее уровень воды у села составлял 908 сантиметров, передает RT. При этом уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился до 1165 сантиметров. По данным Главного управления МЧС по региону, ранее он составлял 1171 сантиметра, пишет телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...