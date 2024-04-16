Уровень реки Урал в Оренбуржье поднялся выше критического

Мэрия: уровень воды в Урале у села Илек достиг 913 сантиметров

16 апреля 2024 в 09:25 Размер текста - 17 +

Уровень воду в Урале у села Илек вырос на пять сантиметров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы В Оренбургской области к утру 16 апреля уровень воды в реке Урал в селе Илек достиг отметки в 913 сантиметров, он повысился на пять сантиметров. Об этом сообщила районная мэрия. «По состоянию на 08:00 (06:00 мск) 16 апреля уровень реки Урал в селе Илек 913 (+пять) сантиметров», — написала мэрия района в своем telegram-канале. Критическая отметка по уровню воды составляет 890 сантиметров. Ранее уровень воды у села составлял 908 сантиметров, передает RT. При этом уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился до 1165 сантиметров. По данным Главного управления МЧС по региону, ранее он составлял 1171 сантиметра, пишет телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Оренбургской области к утру 16 апреля уровень воды в реке Урал в селе Илек достиг отметки в 913 сантиметров, он повысился на пять сантиметров. Об этом сообщила районная мэрия. «По состоянию на 08:00 (06:00 мск) 16 апреля уровень реки Урал в селе Илек 913 (+пять) сантиметров», — написала мэрия района в своем telegram-канале. Критическая отметка по уровню воды составляет 890 сантиметров. Ранее уровень воды у села составлял 908 сантиметров, передает RT. При этом уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился до 1165 сантиметров. По данным Главного управления МЧС по региону, ранее он составлял 1171 сантиметра, пишет телеканал 360.