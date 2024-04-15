15 апреля 2024

В Салехарде квартирантка зарезала хозяина и отправилась в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, заключенные, арест, цепь, женщина, преступница, наручники
В Салехарде суд признал женщину виновной в убийстве хозяина дома Фото:

В Салехарде (ЯНАО) квартирантка зарезала мужчину, у которого снимала жилплощадь. За убийство суд приговорил ее к лишению свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры округа.

«В феврале женщина сняла для проживания комнату в частном доме. На второй день проживания, отмечая указанное событие, квартирантка поссорилась с хозяином дома и нанесла ему ножевое ранение, от которого он скончался на месте. Суд с учетом позиции прокурора приговорил виновную к десяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале.

Кроме того, женщина выплатит компенсацию в 500 тысяч рублей в пользу несовершеннолетнего ребенка погибшего. После освобождения ее ждет один год ограничительных мер.

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В Салехарде (ЯНАО) квартирантка зарезала мужчину, у которого снимала жилплощадь. За убийство суд приговорил ее к лишению свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры округа. «В феврале женщина сняла для проживания комнату в частном доме. На второй день проживания, отмечая указанное событие, квартирантка поссорилась с хозяином дома и нанесла ему ножевое ранение, от которого он скончался на месте. Суд с учетом позиции прокурора приговорил виновную к десяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Кроме того, женщина выплатит компенсацию в 500 тысяч рублей в пользу несовершеннолетнего ребенка погибшего. После освобождения ее ждет один год ограничительных мер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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