В Салехарде квартирантка зарезала хозяина и отправилась в колонию

В Салехарде суд признал женщину виновной в убийстве хозяина дома Фото: Илья Московец © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) квартирантка зарезала мужчину, у которого снимала жилплощадь. За убийство суд приговорил ее к лишению свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры округа.

«В феврале женщина сняла для проживания комнату в частном доме. На второй день проживания, отмечая указанное событие, квартирантка поссорилась с хозяином дома и нанесла ему ножевое ранение, от которого он скончался на месте. Суд с учетом позиции прокурора приговорил виновную к десяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале.

Кроме того, женщина выплатит компенсацию в 500 тысяч рублей в пользу несовершеннолетнего ребенка погибшего. После освобождения ее ждет один год ограничительных мер.