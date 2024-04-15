В Салехарде квартирантка зарезала хозяина и отправилась в колонию

В Салехарде (ЯНАО) квартирантка зарезала мужчину, у которого снимала жилплощадь. За убийство суд приговорил ее к лишению свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры округа.
«В феврале женщина сняла для проживания комнату в частном доме. На второй день проживания, отмечая указанное событие, квартирантка поссорилась с хозяином дома и нанесла ему ножевое ранение, от которого он скончался на месте. Суд с учетом позиции прокурора приговорил виновную к десяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале.
Кроме того, женщина выплатит компенсацию в 500 тысяч рублей в пользу несовершеннолетнего ребенка погибшего. После освобождения ее ждет один год ограничительных мер.
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В Салехарде (ЯНАО) квартирантка зарезала мужчину, у которого снимала жилплощадь. За убийство суд приговорил ее к лишению свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры округа. «В феврале женщина сняла для проживания комнату в частном доме. На второй день проживания, отмечая указанное событие, квартирантка поссорилась с хозяином дома и нанесла ему ножевое ранение, от которого он скончался на месте. Суд с учетом позиции прокурора приговорил виновную к десяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Кроме того, женщина выплатит компенсацию в 500 тысяч рублей в пользу несовершеннолетнего ребенка погибшего. После освобождения ее ждет один год ограничительных мер.