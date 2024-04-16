Володин раскрыл, чем США выгодна война на Ближнем Востоке

Володин: США нужна война на Ближнем Востоке, чтобы избежать дефолта

16 апреля 2024 в 10:18 Размер текста - 17 +

США нужны военные конфликты в разных точках мира, чтобы избежать дефолта, заявил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем США выгодно обострение ситуации на Ближнем Востоке, потому что новые поставки оружия Израилю отсрочат наступления дефолта. Об этом заявил депутат госдумы Вячеслав Володин. «Вашингтон продолжит создавать все новые и новые военные конфликты, пытаясь отсрочить дефолт, который при таких заимствованиях неминуемо должен произойти. Запредельный рост госдолга означает, что Вашингтон не планирует его возвращать», — написал Вячеслав Володин в telegram-канале , комментируя ситуацию на Ближнем Востоке. Он отметил, что госдолг США уже составляет 34,65 триллиона долларов. Новость по теме Иранские дроны летят в сторону Израиля: что известно к этому часу По его словам, Штаты привыкли решать свои проблемы за чужой счет. В публикации он привел пример Украины и эскалацию конфликта между Израилем и Ираном. Ранее Иран запустил против Израиля сотни беспилотников. По данным Армии Обороны Израиля, большинство из них были сбиты. Ynet писал о 99% перехваченных атаках. После этого Иерусалим стал думать над ответным ударом. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна отреагирует на атаку Ирана «мудро, а не на эмоциях», пишет Life . Президент еврейского государства Ицхак Герцог заявил об объявлении войны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США выгодно обострение ситуации на Ближнем Востоке, потому что новые поставки оружия Израилю отсрочат наступления дефолта. Об этом заявил депутат госдумы Вячеслав Володин. «Вашингтон продолжит создавать все новые и новые военные конфликты, пытаясь отсрочить дефолт, который при таких заимствованиях неминуемо должен произойти. Запредельный рост госдолга означает, что Вашингтон не планирует его возвращать», — написал Вячеслав Володин в telegram-канале, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке. Он отметил, что госдолг США уже составляет 34,65 триллиона долларов. По его словам, Штаты привыкли решать свои проблемы за чужой счет. В публикации он привел пример Украины и эскалацию конфликта между Израилем и Ираном. Ранее Иран запустил против Израиля сотни беспилотников. По данным Армии Обороны Израиля, большинство из них были сбиты. Ynet писал о 99% перехваченных атаках. После этого Иерусалим стал думать над ответным ударом. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна отреагирует на атаку Ирана «мудро, а не на эмоциях», пишет Life. Президент еврейского государства Ицхак Герцог заявил об объявлении войны.