Володин раскрыл, чем США выгодна война на Ближнем Востоке

США выгодно обострение ситуации на Ближнем Востоке, потому что новые поставки оружия Израилю отсрочат наступления дефолта. Об этом заявил депутат госдумы Вячеслав Володин.
«Вашингтон продолжит создавать все новые и новые военные конфликты, пытаясь отсрочить дефолт, который при таких заимствованиях неминуемо должен произойти. Запредельный рост госдолга означает, что Вашингтон не планирует его возвращать», — написал Вячеслав Володин в telegram-канале, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке. Он отметил, что госдолг США уже составляет 34,65 триллиона долларов.
По его словам, Штаты привыкли решать свои проблемы за чужой счет. В публикации он привел пример Украины и эскалацию конфликта между Израилем и Ираном.
Ранее Иран запустил против Израиля сотни беспилотников. По данным Армии Обороны Израиля, большинство из них были сбиты. Ynet писал о 99% перехваченных атаках.
После этого Иерусалим стал думать над ответным ударом. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна отреагирует на атаку Ирана «мудро, а не на эмоциях», пишет Life. Президент еврейского государства Ицхак Герцог заявил об объявлении войны.
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США выгодно обострение ситуации на Ближнем Востоке, потому что новые поставки оружия Израилю отсрочат наступления дефолта. Об этом заявил депутат госдумы Вячеслав Володин. «Вашингтон продолжит создавать все новые и новые военные конфликты, пытаясь отсрочить дефолт, который при таких заимствованиях неминуемо должен произойти. Запредельный рост госдолга означает, что Вашингтон не планирует его возвращать», — написал Вячеслав Володин в telegram-канале, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке. Он отметил, что госдолг США уже составляет 34,65 триллиона долларов. По его словам, Штаты привыкли решать свои проблемы за чужой счет. В публикации он привел пример Украины и эскалацию конфликта между Израилем и Ираном. Ранее Иран запустил против Израиля сотни беспилотников. По данным Армии Обороны Израиля, большинство из них были сбиты. Ynet писал о 99% перехваченных атаках. После этого Иерусалим стал думать над ответным ударом. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна отреагирует на атаку Ирана «мудро, а не на эмоциях», пишет Life. Президент еврейского государства Ицхак Герцог заявил об объявлении войны.