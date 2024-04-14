Иранские дроны летят в сторону Израиля: что известно к этому часу

Иран запустил сотни ударных беспилотников по Израилю

14 апреля 2024 в 03:08 Размер текста - 17 +

Иран направил на Израиль более 100 БПЛА и баллистическую ракету Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Иран предупредил Израиль об атаке и запустил сотни дронов. По данным Times of Israel, они долетят до цели через несколько часов. Власти Израиля заявили о готовности во всеоружии встретить противника. Подробнее — в материале URA.RU Действия Ирана Иран подтвердил запуск БПЛА по Израилю и предупредил о ракетной атаке. В сторону Израиля направлено более сотник дронов, а также баллистические ракеты. По информации источников, они достигнут цели в течении двух часов. В Минобороны Ирана заявили, что ответят странам, которые предоставят территорию Израилю для нападения на республику. Реакция Израиля После сообщений о вылете иранских беспилотников израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что войска Израиля встретят атаку противника во всеоружии. Население готовилось к этому в последние недели, заявил он. После этого Нетаньяху начал заседание в штабе минобороны в Тель-Авиве. ЦАХАЛ сообщило о приведении в боевую готовность систем обороны и нападения ВВС страны. Уточняется, что в небе находится значительное количество самолетов, и ведется тесная координация с вооруженными силами США. Эвакуированы несколько военных баз, а самолеты и ПВО готовы для перехвата беспилотников. На фоне этих заявлений появилась информация о закрытии аэропорта Бен-Гурион на три часа из-за угрозы атаки, пишет 12-й канал израильского ТВ. США готовятся к крупному нападению Ирана на Израиль В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден внимательно следит за ситуацией, получает оперативную информацию и находится на связи с израильскими властями. Уточняется, что администрацией президента организована подготовка к иранскому «крупному нападению» на Израиль. Кроме того, Байден 13 апреля проведет консультации с членами Совета национальной безопасности по ситуации на Ближнем Востоке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иран предупредил Израиль об атаке и запустил сотни дронов. По данным Times of Israel, они долетят до цели через несколько часов. Власти Израиля заявили о готовности во всеоружии встретить противника. Подробнее — в материале URA.RU Иран подтвердил запуск БПЛА по Израилю и предупредил о ракетной атаке. В сторону Израиля направлено более сотник дронов, а также баллистические ракеты. По информации источников, они достигнут цели в течении двух часов. В Минобороны Ирана заявили, что ответят странам, которые предоставят территорию Израилю для нападения на республику. После сообщений о вылете иранских беспилотников израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что войска Израиля встретят атаку противника во всеоружии. Население готовилось к этому в последние недели, заявил он. После этого Нетаньяху начал заседание в штабе минобороны в Тель-Авиве. ЦАХАЛ сообщило о приведении в боевую готовность систем обороны и нападения ВВС страны. Уточняется, что в небе находится значительное количество самолетов, и ведется тесная координация с вооруженными силами США. Эвакуированы несколько военных баз, а самолеты и ПВО готовы для перехвата беспилотников. На фоне этих заявлений появилась информация о закрытии аэропорта Бен-Гурион на три часа из-за угрозы атаки, пишет 12-й канал израильского ТВ. В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден внимательно следит за ситуацией, получает оперативную информацию и находится на связи с израильскими властями. Уточняется, что администрацией президента организована подготовка к иранскому «крупному нападению» на Израиль. Кроме того, Байден 13 апреля проведет консультации с членами Совета национальной безопасности по ситуации на Ближнем Востоке.