В Надыме завхоз горбольницы и его подчиненные украли миллионы рублей

Прокуратура добилась возврата в бюджет горбольницы Надыма похищенных миллионов

В Надыме коррупционеры вернут похищенные миллионы рублей в бюджет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале

Прокуратура ЯНАО добилась в суде взыскания денежных средств, которые были похищены из бюджета больницы Надыма несколько лет назад в результате махинаций завхоза и его подчиненных. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Надымским горсудом рассмотрен иск городского прокурора о взыскании с четырех осужденных материального ущерба, причиненного преступлениями. Они в июне 2023 года признаны виновными по статьям „Мошенничество“ и „Дача взятки“. В период с апреля 2017 года по май 2018 года причинен Надымской центральной районной больнице материальный ущерб в особо крупном размере в сумме 2,7 миллиона рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.

На сайте Надымского горсуда опубликован приговор, из которого следует, что заместитель главврача по хозяйственной части и его подчиненные организовали хищение денежных средств из бюджета организации. Они договорились с поставщиками медицинского кислорода, которые стали поставлять им газ в заниженном объеме, при этом принимались баллоны по нормативу. Разницу махинаторы делили между собой.

Теперь осужденным предстоит вернуть похищенное в бюджет районной больницы. Приговор еще не вступил в законную силу.