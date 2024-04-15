В Надыме завхоз горбольницы и его подчиненные украли миллионы рублей

Прокуратура ЯНАО добилась в суде взыскания денежных средств, которые были похищены из бюджета больницы Надыма несколько лет назад в результате махинаций завхоза и его подчиненных. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Надымским горсудом рассмотрен иск городского прокурора о взыскании с четырех осужденных материального ущерба, причиненного преступлениями. Они в июне 2023 года признаны виновными по статьям „Мошенничество“ и „Дача взятки“. В период с апреля 2017 года по май 2018 года причинен Надымской центральной районной больнице материальный ущерб в особо крупном размере в сумме 2,7 миллиона рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.
На сайте Надымского горсуда опубликован приговор, из которого следует, что заместитель главврача по хозяйственной части и его подчиненные организовали хищение денежных средств из бюджета организации. Они договорились с поставщиками медицинского кислорода, которые стали поставлять им газ в заниженном объеме, при этом принимались баллоны по нормативу. Разницу махинаторы делили между собой.
Теперь осужденным предстоит вернуть похищенное в бюджет районной больницы. Приговор еще не вступил в законную силу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Прокуратура ЯНАО добилась в суде взыскания денежных средств, которые были похищены из бюджета больницы Надыма несколько лет назад в результате махинаций завхоза и его подчиненных. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «Надымским горсудом рассмотрен иск городского прокурора о взыскании с четырех осужденных материального ущерба, причиненного преступлениями. Они в июне 2023 года признаны виновными по статьям „Мошенничество“ и „Дача взятки“. В период с апреля 2017 года по май 2018 года причинен Надымской центральной районной больнице материальный ущерб в особо крупном размере в сумме 2,7 миллиона рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. На сайте Надымского горсуда опубликован приговор, из которого следует, что заместитель главврача по хозяйственной части и его подчиненные организовали хищение денежных средств из бюджета организации. Они договорились с поставщиками медицинского кислорода, которые стали поставлять им газ в заниженном объеме, при этом принимались баллоны по нормативу. Разницу махинаторы делили между собой. Теперь осужденным предстоит вернуть похищенное в бюджет районной больницы. Приговор еще не вступил в законную силу.