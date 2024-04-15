15 апреля 2024

В Надыме завхоз горбольницы и его подчиненные украли миллионы рублей

Прокуратура добилась возврата в бюджет горбольницы Надыма похищенных миллионов
© Служба новостей «URA.RU»
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В Надыме коррупционеры вернут похищенные миллионы рублей в бюджет Фото:
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Прокуратура ЯНАО добилась в суде взыскания денежных средств, которые были похищены из бюджета больницы Надыма несколько лет назад в результате махинаций завхоза и его подчиненных. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Надымским горсудом рассмотрен иск городского прокурора о взыскании с четырех осужденных материального ущерба, причиненного преступлениями. Они в июне 2023 года признаны виновными по статьям „Мошенничество“ и „Дача взятки“. В период с апреля 2017 года по май 2018 года причинен Надымской центральной районной больнице материальный ущерб в особо крупном размере в сумме 2,7 миллиона рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.

На сайте Надымского горсуда опубликован приговор, из которого следует, что заместитель главврача по хозяйственной части и его подчиненные организовали хищение денежных средств из бюджета организации. Они договорились с поставщиками медицинского кислорода, которые стали поставлять им газ в заниженном объеме, при этом принимались баллоны по нормативу. Разницу махинаторы делили между собой.

Теперь осужденным предстоит вернуть похищенное в бюджет районной больницы. Приговор еще не вступил в законную силу.

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Прокуратура ЯНАО добилась в суде взыскания денежных средств, которые были похищены из бюджета больницы Надыма несколько лет назад в результате махинаций завхоза и его подчиненных. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «Надымским горсудом рассмотрен иск городского прокурора о взыскании с четырех осужденных материального ущерба, причиненного преступлениями. Они в июне 2023 года признаны виновными по статьям „Мошенничество“ и „Дача взятки“. В период с апреля 2017 года по май 2018 года причинен Надымской центральной районной больнице материальный ущерб в особо крупном размере в сумме 2,7 миллиона рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. На сайте Надымского горсуда опубликован приговор, из которого следует, что заместитель главврача по хозяйственной части и его подчиненные организовали хищение денежных средств из бюджета организации. Они договорились с поставщиками медицинского кислорода, которые стали поставлять им газ в заниженном объеме, при этом принимались баллоны по нормативу. Разницу махинаторы делили между собой. Теперь осужденным предстоит вернуть похищенное в бюджет районной больницы. Приговор еще не вступил в законную силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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