15 апреля 2024

В Курганской области ФСБ задержала на границе трех иностранцев-экстремистов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики сняли экстремистов с поезда в Кургаснкой области Фото:

Сотрудники курганского УФСБ не пустили на территорию России трех сторонников международной экстремистской организации. Задержание произошло на пункте пропуска через границу «Петухово», сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ.

«Сотрудниками УФСБ совместно с Пограничным управлением по Курганской и Тюменской областям в пункте пропуска „Петухово“ выявлено трое иностранных граждан, членов международной религиозной экстремистской организации», — говорится в сообщении ведомства. Иностранцы являлись участниками запрещенной в России в 2009 году организации «Таблиги Джамаат».

Экстремистов задержали в ходе проверки на границе. Задержанные признали причастность к запрещенной организации. Материалы передадут в суд, иностранцам грозит запрет на въезд в России в течение 50 лет.

Сорудники УФСБ ведут досмотр тысяч пассажиров на курганской границе
Сорудники УФСБ ведут досмотр тысяч пассажиров на курганской границе
Пограничники и сотрудники УФСБ сняли с поезда в курганском пункте «Петухово» трех иностранцев-экстремистов
Пограничники и сотрудники УФСБ сняли с поезда в курганском пункте «Петухово» трех иностранцев-экстремистов

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Сотрудники курганского УФСБ не пустили на территорию России трех сторонников международной экстремистской организации. Задержание произошло на пункте пропуска через границу «Петухово», сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ. «Сотрудниками УФСБ совместно с Пограничным управлением по Курганской и Тюменской областям в пункте пропуска „Петухово“ выявлено трое иностранных граждан, членов международной религиозной экстремистской организации», — говорится в сообщении ведомства. Иностранцы являлись участниками запрещенной в России в 2009 году организации «Таблиги Джамаат». Экстремистов задержали в ходе проверки на границе. Задержанные признали причастность к запрещенной организации. Материалы передадут в суд, иностранцам грозит запрет на въезд в России в течение 50 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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