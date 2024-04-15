Сотрудники курганского УФСБ не пустили на территорию России трех сторонников международной экстремистской организации. Задержание произошло на пункте пропуска через границу «Петухово», сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ.
«Сотрудниками УФСБ совместно с Пограничным управлением по Курганской и Тюменской областям в пункте пропуска „Петухово“ выявлено трое иностранных граждан, членов международной религиозной экстремистской организации», — говорится в сообщении ведомства. Иностранцы являлись участниками запрещенной в России в 2009 году организации «Таблиги Джамаат».
Экстремистов задержали в ходе проверки на границе. Задержанные признали причастность к запрещенной организации. Материалы передадут в суд, иностранцам грозит запрет на въезд в России в течение 50 лет.
Сорудники УФСБ ведут досмотр тысяч пассажиров на курганской границе
фото: УФСБ России по Курганской области
Пограничники и сотрудники УФСБ сняли с поезда в курганском пункте «Петухово» трех иностранцев-экстремистов
фото: УФСБ России по Курганской области
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Сотрудники курганского УФСБ не пустили на территорию России трех сторонников международной экстремистской организации. Задержание произошло на пункте пропуска через границу «Петухово», сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ. «Сотрудниками УФСБ совместно с Пограничным управлением по Курганской и Тюменской областям в пункте пропуска „Петухово“ выявлено трое иностранных граждан, членов международной религиозной экстремистской организации», — говорится в сообщении ведомства. Иностранцы являлись участниками запрещенной в России в 2009 году организации «Таблиги Джамаат». Экстремистов задержали в ходе проверки на границе. Задержанные признали причастность к запрещенной организации. Материалы передадут в суд, иностранцам грозит запрет на въезд в России в течение 50 лет.