В Курганской области ФСБ задержала на границе трех иностранцев-экстремистов. Фото

16 апреля 2024 в 11:02 Размер текста - 17 +

Силовики сняли экстремистов с поезда в Кургаснкой области Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сотрудники курганского УФСБ не пустили на территорию России трех сторонников международной экстремистской организации. Задержание произошло на пункте пропуска через границу «Петухово», сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ. «Сотрудниками УФСБ совместно с Пограничным управлением по Курганской и Тюменской областям в пункте пропуска „Петухово“ выявлено трое иностранных граждан, членов международной религиозной экстремистской организации», — говорится в сообщении ведомства. Иностранцы являлись участниками запрещенной в России в 2009 году организации «Таблиги Джамаат». Экстремистов задержали в ходе проверки на границе. Задержанные признали причастность к запрещенной организации. Материалы передадут в суд, иностранцам грозит запрет на въезд в России в течение 50 лет. Сорудники УФСБ ведут досмотр тысяч пассажиров на курганской границе фото: УФСБ России по Курганской области Пограничники и сотрудники УФСБ сняли с поезда в курганском пункте «Петухово» трех иностранцев-экстремистов фото: УФСБ России по Курганской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники курганского УФСБ не пустили на территорию России трех сторонников международной экстремистской организации. Задержание произошло на пункте пропуска через границу «Петухово», сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ. «Сотрудниками УФСБ совместно с Пограничным управлением по Курганской и Тюменской областям в пункте пропуска „Петухово“ выявлено трое иностранных граждан, членов международной религиозной экстремистской организации», — говорится в сообщении ведомства. Иностранцы являлись участниками запрещенной в России в 2009 году организации «Таблиги Джамаат». Экстремистов задержали в ходе проверки на границе. Задержанные признали причастность к запрещенной организации. Материалы передадут в суд, иностранцам грозит запрет на въезд в России в течение 50 лет.