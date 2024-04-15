В Перми на Камской ГЭС утонул рыбак

Поиски тела утонувшего рыбака ведут спасатели Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми в районе Камской ГЭС перевернулась лодка с двумя рыбаками. Один из них утонул, его тело унесло течением.

«На водных объектах Пермского края зарегистрировано одно происшествие. Вечером 14 апреля на реке Кама в районе Камской ГЭС перевернулась лодка с рыбаками. Один из рыбаков выплыл самостоятельно, второй рыбак утонул. Тело погибшего не обнаружено, ведутся поиски», — сообщается на сайте регионального министерства территориальной безопасности.

В связи с происшествием в ведомстве напоминают о правилах безопасности при эксплуатации плавучих средств. Их нарушения могут привести к травмам и гибели людей. Кроме того, до 15 июня на всех водоемах Пермского края действует полный запрет на рыбалку. Власти ввели его в связи с весенним нерестом.