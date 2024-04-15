15 апреля 2024

В Перми на Камской ГЭС утонул рыбак

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по рыбакам находящимся на тонком льду. Пермь, мчс, река, служба спасения, кама, спасатели, оттепель, весна, катер на воздушной подушке, судно на воздушной подушке, спецтранспорт на реке, аэросани, таяние льдов
Поиски тела утонувшего рыбака ведут спасатели Фото:

В Перми в районе Камской ГЭС перевернулась лодка с двумя рыбаками. Один из них утонул, его тело унесло течением.

«На водных объектах Пермского края зарегистрировано одно происшествие. Вечером 14 апреля на реке Кама в районе Камской ГЭС перевернулась лодка с рыбаками. Один из рыбаков выплыл самостоятельно, второй рыбак утонул. Тело погибшего не обнаружено, ведутся поиски», — сообщается на сайте регионального министерства территориальной безопасности.

В связи с происшествием в ведомстве напоминают о правилах безопасности при эксплуатации плавучих средств. Их нарушения могут привести к травмам и гибели людей. Кроме того, до 15 июня на всех водоемах Пермского края действует полный запрет на рыбалку. Власти ввели его в связи с весенним нерестом.

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В Перми в районе Камской ГЭС перевернулась лодка с двумя рыбаками. Один из них утонул, его тело унесло течением. «На водных объектах Пермского края зарегистрировано одно происшествие. Вечером 14 апреля на реке Кама в районе Камской ГЭС перевернулась лодка с рыбаками. Один из рыбаков выплыл самостоятельно, второй рыбак утонул. Тело погибшего не обнаружено, ведутся поиски», — сообщается на сайте регионального министерства территориальной безопасности. В связи с происшествием в ведомстве напоминают о правилах безопасности при эксплуатации плавучих средств. Их нарушения могут привести к травмам и гибели людей. Кроме того, до 15 июня на всех водоемах Пермского края действует полный запрет на рыбалку. Власти ввели его в связи с весенним нерестом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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