Распространителем туберкулеза в школе Приморья мог стать сотрудник пищеблока

Вспышка туберкулеза в школе Дальнегорска Приморского края могла произойти из-за сотрудника пищеблока. Такая версия сейчас проверяется. Об этом рассказал представитель региональной прокуратуры.
«Источник распространения заболевания устанавливается. Отдельно будет проверена информация о том, что это мог быть сотрудник пищеблока — работник индивидуального предпринимателя, организующего школьное питание», — заявил представитель региональной прокуратуры. Информацию передают РИА Новости.
В школе произошла вспышка туберкулеза. Он был диагностирован у четырех детей. У 53 человек результат диаскинтеста оказался положительным. В больнице заявили, что источник распространения идентифицирован, он проходит лечение.
После этого Роспотребнадзор начал административное расследование по факту заражения, также и прокуратура Дальнегорска проводит свою проверку. В школе начали санитарную обработку. Все учащиеся были переведены на дистанционное обучение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.