Распространителем туберкулеза в школе Приморья мог стать сотрудник пищеблока

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Новый детский сад «Вишенка». Челябинск, пищеблок, кухня, детский сад вишенка
Вспышка туберкулеза в Приморском крае могла произойти из-за сотрудника пищеблока школы Фото:

Вспышка туберкулеза в школе Дальнегорска Приморского края могла произойти из-за сотрудника пищеблока. Такая версия сейчас проверяется. Об этом рассказал представитель региональной прокуратуры.

«Источник распространения заболевания устанавливается. Отдельно будет проверена информация о том, что это мог быть сотрудник пищеблока — работник индивидуального предпринимателя, организующего школьное питание», — заявил представитель региональной прокуратуры. Информацию передают РИА Новости.

В школе произошла вспышка туберкулеза. Он был диагностирован у четырех детей. У 53 человек результат диаскинтеста оказался положительным. В больнице заявили, что источник распространения идентифицирован, он проходит лечение.

После этого Роспотребнадзор начал административное расследование по факту заражения, также и прокуратура Дальнегорска проводит свою проверку. В школе начали санитарную обработку. Все учащиеся были переведены на дистанционное обучение.

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Вспышка туберкулеза в школе Дальнегорска Приморского края могла произойти из-за сотрудника пищеблока. Такая версия сейчас проверяется. Об этом рассказал представитель региональной прокуратуры. «Источник распространения заболевания устанавливается. Отдельно будет проверена информация о том, что это мог быть сотрудник пищеблока — работник индивидуального предпринимателя, организующего школьное питание», — заявил представитель региональной прокуратуры. Информацию передают РИА Новости. В школе произошла вспышка туберкулеза. Он был диагностирован у четырех детей. У 53 человек результат диаскинтеста оказался положительным. В больнице заявили, что источник распространения идентифицирован, он проходит лечение. После этого Роспотребнадзор начал административное расследование по факту заражения, также и прокуратура Дальнегорска проводит свою проверку. В школе начали санитарную обработку. Все учащиеся были переведены на дистанционное обучение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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