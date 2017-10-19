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19 октября 2017
18 октября 2017
19:17  19 октября 2017 0

В Екатеринбурге закрывают школу из-за туберкулеза у ученика

Школу закрывают на один день на дезинфекциюФото: сайт школы № 85

В Екатеринбурге на один день закроют на дезинфекцию среднюю школу № 85 после того, как у одного из учеников был выявлен туберкулез. Эту информацию подтвердили «URA.RU» в министерстве образования Свердловской области, но никакие подробности пока не сообщаются.

Учреждение не будет работать 20 октября. Известно, что родители учеников этой школы не делают своим детям своевременно пробу Манту и тем самым ставят их жизнь под угрозу. После того, как был случайно выявлен заболевший шестиклассник, его направили в тубдиспансер на обследование. В школе проведут дезинфекцию в столовой, кабинетах, раздевалках и других помещениях.

Александр Лукманов
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