Жители ХМАО выиграли в лотерею более 300 миллионов рублей

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За три месяца югорчане выиграли почти 334 миллиона рублей Фото:

Жители Ханты-Мансийского автономного округа разбогатели почти на 334 миллиона рублей в лотереях. Такую сумму югорчане выиграли за первые три месяца 2024 года, рассказала URA.RU пресс-служба «Столото».

«Жителям ХМАО продолжает везти в лотереях от „Столото“. С января по март 2024 года в ХМАО было куплено 1 107 580 лотерейный билета, которые впоследствии стали выигрышными и принесли своим обладателям в совокупности 333 819 428 рублей», — говорится в исследовании.

В прошлом году югорчане разбогатели с помощью лотереи более чем на 700 миллионов рублей. Тогда почти два десятка из них стали миллионерами.

Ранее URA.RU рассказывало, что электромонтер из ХМАО стал лотерейным миллионером. Югорчанин рассчитывал потратить деньги на кредит и ремонт авто.

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Жители Ханты-Мансийского автономного округа разбогатели почти на 334 миллиона рублей в лотереях. Такую сумму югорчане выиграли за первые три месяца 2024 года, рассказала URA.RU пресс-служба «Столото». «Жителям ХМАО продолжает везти в лотереях от „Столото“. С января по март 2024 года в ХМАО было куплено 1 107 580 лотерейный билета, которые впоследствии стали выигрышными и принесли своим обладателям в совокупности 333 819 428 рублей», — говорится в исследовании. В прошлом году югорчане разбогатели с помощью лотереи более чем на 700 миллионов рублей. Тогда почти два десятка из них стали миллионерами. Ранее URA.RU рассказывало, что электромонтер из ХМАО стал лотерейным миллионером. Югорчанин рассчитывал потратить деньги на кредит и ремонт авто.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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