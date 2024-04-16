Жители ХМАО выиграли в лотерею более 300 миллионов рублей

16 апреля 2024 в 20:32 Размер текста - 17 +

За три месяца югорчане выиграли почти 334 миллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Ханты-Мансийского автономного округа разбогатели почти на 334 миллиона рублей в лотереях. Такую сумму югорчане выиграли за первые три месяца 2024 года, рассказала URA.RU пресс-служба «Столото». «Жителям ХМАО продолжает везти в лотереях от „Столото“. С января по март 2024 года в ХМАО было куплено 1 107 580 лотерейный билета, которые впоследствии стали выигрышными и принесли своим обладателям в совокупности 333 819 428 рублей», — говорится в исследовании. В прошлом году югорчане разбогатели с помощью лотереи более чем на 700 миллионов рублей. Тогда почти два десятка из них стали миллионерами. Ранее URA.RU рассказывало, что электромонтер из ХМАО стал лотерейным миллионером. Югорчанин рассчитывал потратить деньги на кредит и ремонт авто. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Ханты-Мансийского автономного округа разбогатели почти на 334 миллиона рублей в лотереях. Такую сумму югорчане выиграли за первые три месяца 2024 года, рассказала URA.RU пресс-служба «Столото». «Жителям ХМАО продолжает везти в лотереях от „Столото“. С января по март 2024 года в ХМАО было куплено 1 107 580 лотерейный билета, которые впоследствии стали выигрышными и принесли своим обладателям в совокупности 333 819 428 рублей», — говорится в исследовании. В прошлом году югорчане разбогатели с помощью лотереи более чем на 700 миллионов рублей. Тогда почти два десятка из них стали миллионерами. Ранее URA.RU рассказывало, что электромонтер из ХМАО стал лотерейным миллионером. Югорчанин рассчитывал потратить деньги на кредит и ремонт авто.