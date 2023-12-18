Жители ХМАО выиграли в лотерею 700 миллионов рублей

Истории югорчан, которым улыбнулась удача в 2023 году

19 декабря 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

С начала года югорчане выиграли более 732 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С начала 2023 года жители Ханты-Мансийского автономного округа выиграли в лотерею более 732 миллионов рублей, сообщили агентству представители «Столото». А 18 югорчан благодаря своей удаче стали миллионерами. О самых ярких из них в материале URA.RU. Сварщик-миллионер Сварщик из Нижневартовска разбогател на 1,3 миллиона рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В начале года сварщик из Нижневартовска с помощью лотереи разбогател почти на 1,3 миллиона рублей. Оформить выигрыш югорчанин попросил своего друга Фануза Рахимова. А сам победитель лотереи является семьянином и трудоголиком. «Лотереи для везунчика — это хобби и хорошее времяпрепровождение с друзьями», — рассказали агентству представители лотереи. Певец-подрывник Другим миллионером стал югорчанин Александр Гайлит. До пенсии мужчина работал взрывником-геофизиком, а еще с детства он неразлучен с музыкой и записал множество песен. Удача принесла ему 1,9 миллионов рублей, которые он решил подарить дочерям. О выигрыше мужчина узнал в очереди в лотерейном киоске. «Протянул свой билет продавцу. Она восторженно сказала, что я выиграл. И тут мы начали играть в угадайку: я называл ей суммы по возрастанию, а она отвечала: „Нет, больше!“ В итоге написала мне размер приза на листочке. У меня дыхание перехватило, по дороге домой в машине даже слезу пустил от радости», — вспоминает мужчина. Фанатка фэнтези Фанатка фэнтези-литературы Гузалия Залялова из ХМАО выиграла в этом году 2 миллиона Фото: Илья Московец © URA.RU Любительница фэнтези-литературы из Когалыма Гузалия Залялова выиграла в этом году 2 миллиона рублей на автомобиль. Югорчанка решила получить выигрыш деньгами, потратив их на строительство дома. А работает Залялова оператором логистического отдела. «Когда узнала о выигрыше, я так удивилась, что закричала! Внутри боролись чувства: недоверие и восторг. Я всем показывала приз на телефоне и спрашивала, а правда ли там написано 2 миллиона рублей?!» — вспоминала женщина.Рыбак-инвестор Заядлый рыбак из ХМАО Димитрий Дерезяк ложась спать решил испытать удачу и наугад отметил цифры в лотерейном билете. Проснулся он уже богачом с 3 миллионами рублей. Своим выигрышем мужчина планировал закрыть кредиты, а остальное вложить в ценные бумаги и золото. «Спросонья не понял, сколько цифр в сумме написано. Протер глаза и поглядел внимательнее. Вот это да! Такой прилив бодрости и адреналина почувствовал! Начал было мысленно распределять выигрыш», — рассказал Дерезяк. Загадочная филантропка Самую большую сумму выиграла югорчанка, пожелавшая остаться неизвестной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Самый большой лотерейный приз в этом году получила югорчанка, выигравшая сразу 16 миллионов рублей. Сама она пожелала остаться неизвестной, а часть суммы решила отправить на благотворительность, рассказал ее родственник Никита. Именно его она и попросила получить выигрыш в Москве. «В лотерейных розыгрышах удачливая женщина участвует пять лет. Числовую комбинацию она всегда выбирает, опираясь на архивы тиражей», — сообщили агентству представители лотереи. Ранее URA.RU рассказывало и других победителях лотерей из ХМАО. Например, один из югорчан стал лотерейным миллионером, но не пришел за деньгами. А другой житель ХМАО разбогател на пять миллионов, потратив 100 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С начала 2023 года жители Ханты-Мансийского автономного округа выиграли в лотерею более 732 миллионов рублей, сообщили агентству представители «Столото». А 18 югорчан благодаря своей удаче стали миллионерами. О самых ярких из них в материале URA.RU. В начале года сварщик из Нижневартовска с помощью лотереи разбогател почти на 1,3 миллиона рублей. Оформить выигрыш югорчанин попросил своего друга Фануза Рахимова. А сам победитель лотереи является семьянином и трудоголиком. «Лотереи для везунчика — это хобби и хорошее времяпрепровождение с друзьями», — рассказали агентству представители лотереи. Певец-подрывник Другим миллионером стал югорчанин Александр Гайлит. До пенсии мужчина работал взрывником-геофизиком, а еще с детства он неразлучен с музыкой и записал множество песен. Удача принесла ему 1,9 миллионов рублей, которые он решил подарить дочерям. О выигрыше мужчина узнал в очереди в лотерейном киоске. «Протянул свой билет продавцу. Она восторженно сказала, что я выиграл. И тут мы начали играть в угадайку: я называл ей суммы по возрастанию, а она отвечала: „Нет, больше!“ В итоге написала мне размер приза на листочке. У меня дыхание перехватило, по дороге домой в машине даже слезу пустил от радости», — вспоминает мужчина. Любительница фэнтези-литературы из Когалыма Гузалия Залялова выиграла в этом году 2 миллиона рублей на автомобиль. Югорчанка решила получить выигрыш деньгами, потратив их на строительство дома. А работает Залялова оператором логистического отдела. «Когда узнала о выигрыше, я так удивилась, что закричала! Внутри боролись чувства: недоверие и восторг. Я всем показывала приз на телефоне и спрашивала, а правда ли там написано 2 миллиона рублей?!» — вспоминала женщина.Рыбак-инвестор Заядлый рыбак из ХМАО Димитрий Дерезяк ложась спать решил испытать удачу и наугад отметил цифры в лотерейном билете. Проснулся он уже богачом с 3 миллионами рублей. Своим выигрышем мужчина планировал закрыть кредиты, а остальное вложить в ценные бумаги и золото. «Спросонья не понял, сколько цифр в сумме написано. Протер глаза и поглядел внимательнее. Вот это да! Такой прилив бодрости и адреналина почувствовал! Начал было мысленно распределять выигрыш», — рассказал Дерезяк. Самый большой лотерейный приз в этом году получила югорчанка, выигравшая сразу 16 миллионов рублей. Сама она пожелала остаться неизвестной, а часть суммы решила отправить на благотворительность, рассказал ее родственник Никита. Именно его она и попросила получить выигрыш в Москве. «В лотерейных розыгрышах удачливая женщина участвует пять лет. Числовую комбинацию она всегда выбирает, опираясь на архивы тиражей», — сообщили агентству представители лотереи. Ранее URA.RU рассказывало и других победителях лотерей из ХМАО. Например, один из югорчан стал лотерейным миллионером, но не пришел за деньгами. А другой житель ХМАО разбогател на пять миллионов, потратив 100 рублей.