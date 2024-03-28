Житель ХМАО рассказал, как выиграл в лотерею свои миллионы

Ставший лотерейным миллионером житель ХМАО, потратит деньги на кредит и машину

29 марта 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

Югорчанин стал победителем лотереи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Электромонтер из ХМАО Сергей, выигравший более 4 миллионов рублей в лотерею, узнал о своей победе рано утром. Деньги югорчанин рассчитывает потратить на кредит и ремонт авто. Об этом URA.RU сообщили представители «Столото». «У меня нет любимых номеров, поэтому числа я выбирал просто из головы. СМС о выигрыше мне пришло, когда я уже спал. Утром посмотрел результаты тиража в мобильном приложении и первое, о чем подумал: «Какой хороший бонус!», — приводит слова победителя пресс-служба лотереи. Югорчанин признался, что сумма пришла к нему в нужное время. Деньги мужчине пригодятся, чтобы закрыть кредит и починить машину. Ранее URA.RU рассказывало подробнее о самом победителе. Сергей является по профессии электромонтером, а отдыхать любит за городом: рыбачит и ходит в лес за грибами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Электромонтер из ХМАО Сергей, выигравший более 4 миллионов рублей в лотерею, узнал о своей победе рано утром. Деньги югорчанин рассчитывает потратить на кредит и ремонт авто. Об этом URA.RU сообщили представители «Столото». «У меня нет любимых номеров, поэтому числа я выбирал просто из головы. СМС о выигрыше мне пришло, когда я уже спал. Утром посмотрел результаты тиража в мобильном приложении и первое, о чем подумал: «Какой хороший бонус!», — приводит слова победителя пресс-служба лотереи. Югорчанин признался, что сумма пришла к нему в нужное время. Деньги мужчине пригодятся, чтобы закрыть кредит и починить машину. Ранее URA.RU рассказывало подробнее о самом победителе. Сергей является по профессии электромонтером, а отдыхать любит за городом: рыбачит и ходит в лес за грибами.