28 марта 2024

Житель ХМАО рассказал, как выиграл в лотерею свои миллионы

Ставший лотерейным миллионером житель ХМАО, потратит деньги на кредит и машину
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги, валюта. Челябинск, банк, зарплата, наличка, бухгалтерия, бюджет, выкуп, финансы, деньги, наличные, взятка, купюры, откат, коробка денег, сбережения, банкир, обналичка, обнальщик
Югорчанин стал победителем лотереи Фото:

Электромонтер из ХМАО Сергей, выигравший более 4 миллионов рублей в лотерею, узнал о своей победе рано утром. Деньги югорчанин рассчитывает потратить на кредит и ремонт авто. Об этом URA.RU сообщили представители «Столото».

«У меня нет любимых номеров, поэтому числа я выбирал просто из головы. СМС о выигрыше мне пришло, когда я уже спал. Утром посмотрел результаты тиража в мобильном приложении и первое, о чем подумал: «Какой хороший бонус!», — приводит слова победителя пресс-служба лотереи.

Югорчанин признался, что сумма пришла к нему в нужное время. Деньги мужчине пригодятся, чтобы закрыть кредит и починить машину.

Ранее URA.RU рассказывало подробнее о самом победителе. Сергей является по профессии электромонтером, а отдыхать любит за городом: рыбачит и ходит в лес за грибами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Электромонтер из ХМАО Сергей, выигравший более 4 миллионов рублей в лотерею, узнал о своей победе рано утром. Деньги югорчанин рассчитывает потратить на кредит и ремонт авто. Об этом URA.RU сообщили представители «Столото». «У меня нет любимых номеров, поэтому числа я выбирал просто из головы. СМС о выигрыше мне пришло, когда я уже спал. Утром посмотрел результаты тиража в мобильном приложении и первое, о чем подумал: «Какой хороший бонус!», — приводит слова победителя пресс-служба лотереи. Югорчанин признался, что сумма пришла к нему в нужное время. Деньги мужчине пригодятся, чтобы закрыть кредит и починить машину. Ранее URA.RU рассказывало подробнее о самом победителе. Сергей является по профессии электромонтером, а отдыхать любит за городом: рыбачит и ходит в лес за грибами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...