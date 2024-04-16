Президент Ирана пригрозил страшным ответом на любые действия против страны

На фоне удара по территории Израиля в ответ на обстрел консульского отдела посольства Ирана в Дамаске иранская сторона пригрозила «страшным ответом» на любые действия, которые направлены против Исламской Республики. Об этом сообщил президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе телефонного разговора с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
«Теперь мы твердо заявляем, что даже малейшее действие против интересов Ирана обязательно встретит страшный, масштабный и болезненный ответ», — заявил Раиси. Его слова передает
Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ отреагирует на удары Ирана по территории Израиля. Однако ответ будет «ограниченным по масштабам», уточнил телеканал NBC News. Анонимный военный чиновник также подтвердил, что США продолжают оказывать помощь Израилю, передает телеканал 360.
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