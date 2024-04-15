Ксения Бородина открывает ресторан в Екатеринбурге

Телеведущая и звезда реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина открывает семейный ресторан и развлекательный центр Teika Boom в ТЦ «Мега». Открытие запланировано летом 2024 года. Информация об этом появилась на сайте заведения.
«Мы создавали наши парки в первую очередь для того, чтобы каждый ребенок смог найти для себя интересное и увлекательное активное занятие, а родители смогли отдохнуть в уютном кафе», — сказала Бородина. Точная дата открытия парка не уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям торгового центра. Там пояснили, что в июле заведение начнет свою работу. «В ближайшее время появятся рендеры Teika Boom», — пояснили в «Меге».
В Екатеринбурге 18 марта открылся семейный ресторан «Счастливы вместе». В меню заведения есть свежие морепродукты, блюда русской кухни и домашняя выпечка. Ресторан рассчитан почти на 200 гостей.
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