15 апреля 2024

Ксения Бородина открывает ресторан в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, бородина ксения
Заведение телеведущей откроют в июле 2024 года Фото:

Телеведущая и звезда реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина открывает семейный ресторан и развлекательный центр Teika Boom в ТЦ «Мега». Открытие запланировано летом 2024 года. Информация об этом появилась на сайте заведения.

«Мы создавали наши парки в первую очередь для того, чтобы каждый ребенок смог найти для себя интересное и увлекательное активное занятие, а родители смогли отдохнуть в уютном кафе», — сказала Бородина. Точная дата открытия парка не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям торгового центра. Там пояснили, что в июле заведение начнет свою работу. «В ближайшее время появятся рендеры Teika Boom», — пояснили в «Меге».

В Екатеринбурге 18 марта открылся семейный ресторан «Счастливы вместе». В меню заведения есть свежие морепродукты, блюда русской кухни и домашняя выпечка. Ресторан рассчитан почти на 200 гостей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Телеведущая и звезда реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина открывает семейный ресторан и развлекательный центр Teika Boom в ТЦ «Мега». Открытие запланировано летом 2024 года. Информация об этом появилась на сайте заведения. «Мы создавали наши парки в первую очередь для того, чтобы каждый ребенок смог найти для себя интересное и увлекательное активное занятие, а родители смогли отдохнуть в уютном кафе», — сказала Бородина. Точная дата открытия парка не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям торгового центра. Там пояснили, что в июле заведение начнет свою работу. «В ближайшее время появятся рендеры Teika Boom», — пояснили в «Меге». В Екатеринбурге 18 марта открылся семейный ресторан «Счастливы вместе». В меню заведения есть свежие морепродукты, блюда русской кухни и домашняя выпечка. Ресторан рассчитан почти на 200 гостей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...