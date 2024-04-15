Ксения Бородина открывает ресторан в Екатеринбурге

16 апреля 2024 в 13:26 Размер текста - 17 +

Заведение телеведущей откроют в июле 2024 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Телеведущая и звезда реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина открывает семейный ресторан и развлекательный центр Teika Boom в ТЦ «Мега». Открытие запланировано летом 2024 года. Информация об этом появилась на сайте заведения. «Мы создавали наши парки в первую очередь для того, чтобы каждый ребенок смог найти для себя интересное и увлекательное активное занятие, а родители смогли отдохнуть в уютном кафе», — сказала Бородина. Точная дата открытия парка не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям торгового центра. Там пояснили, что в июле заведение начнет свою работу. «В ближайшее время появятся рендеры Teika Boom», — пояснили в «Меге». В Екатеринбурге 18 марта открылся семейный ресторан «Счастливы вместе». В меню заведения есть свежие морепродукты, блюда русской кухни и домашняя выпечка. Ресторан рассчитан почти на 200 гостей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Телеведущая и звезда реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина открывает семейный ресторан и развлекательный центр Teika Boom в ТЦ «Мега». Открытие запланировано летом 2024 года. Информация об этом появилась на сайте заведения. «Мы создавали наши парки в первую очередь для того, чтобы каждый ребенок смог найти для себя интересное и увлекательное активное занятие, а родители смогли отдохнуть в уютном кафе», — сказала Бородина. Точная дата открытия парка не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям торгового центра. Там пояснили, что в июле заведение начнет свою работу. «В ближайшее время появятся рендеры Teika Boom», — пояснили в «Меге». В Екатеринбурге 18 марта открылся семейный ресторан «Счастливы вместе». В меню заведения есть свежие морепродукты, блюда русской кухни и домашняя выпечка. Ресторан рассчитан почти на 200 гостей.