Baza: в Адыгее росгвардеец застрелил сотрудника «Почты России» и расчленил его

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Почта России. Курган , почта россии, Отделение почты россии
Сотрудник Росгвардии и убитый программист работали в одном отделении «Почты России», сообщают СМИ Фото:

Росгвардеец убил сотрудника «Почты России» в Адыгее, после расчленил его и выбросил в мусорный контейнер. Причина — давний конфликт. Об этом сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

«Росгвардеец подождал, когда работник Почты России пойдет с работы и, встретив его, выстрелил ему в голову из табельного пистолета Макарова, по предварительной информации. Пострадавший погиб на месте», — говорится в публикации.

После этого нападавший расчленил тело убитого и выбросил его в мусорный контейнер. Останки человека были обнаружены 15 апреля на полигоне. Спустя время был задержан и сам росгвардеец. Он во всем сознался, мера пресечения ему будут выбрана в ближайшее время.

О причинах убийства не сказано. Отмечается, что потерпевший и подозреваемый работали в одном отделении «Почты России», убитый был программистом, а росгвардеец охранял здание.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Следственный комитет России по Республике Адыгея. Ответ ожидается.

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Росгвардеец убил сотрудника «Почты России» в Адыгее, после расчленил его и выбросил в мусорный контейнер. Причина — давний конфликт. Об этом сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на источники. «Росгвардеец подождал, когда работник Почты России пойдет с работы и, встретив его, выстрелил ему в голову из табельного пистолета Макарова, по предварительной информации. Пострадавший погиб на месте», — говорится в публикации. После этого нападавший расчленил тело убитого и выбросил его в мусорный контейнер. Останки человека были обнаружены 15 апреля на полигоне. Спустя время был задержан и сам росгвардеец. Он во всем сознался, мера пресечения ему будут выбрана в ближайшее время. О причинах убийства не сказано. Отмечается, что потерпевший и подозреваемый работали в одном отделении «Почты России», убитый был программистом, а росгвардеец охранял здание. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Следственный комитет России по Республике Адыгея. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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