Baza: в Адыгее росгвардеец застрелил сотрудника «Почты России» и расчленил его

16 апреля 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

Сотрудник Росгвардии и убитый программист работали в одном отделении «Почты России», сообщают СМИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Росгвардеец убил сотрудника «Почты России» в Адыгее, после расчленил его и выбросил в мусорный контейнер. Причина — давний конфликт. Об этом сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на источники. «Росгвардеец подождал, когда работник Почты России пойдет с работы и, встретив его, выстрелил ему в голову из табельного пистолета Макарова, по предварительной информации. Пострадавший погиб на месте», — говорится в публикации. После этого нападавший расчленил тело убитого и выбросил его в мусорный контейнер. Останки человека были обнаружены 15 апреля на полигоне. Спустя время был задержан и сам росгвардеец. Он во всем сознался, мера пресечения ему будут выбрана в ближайшее время. О причинах убийства не сказано. Отмечается, что потерпевший и подозреваемый работали в одном отделении «Почты России», убитый был программистом, а росгвардеец охранял здание. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Следственный комитет России по Республике Адыгея. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Росгвардеец убил сотрудника «Почты России» в Адыгее, после расчленил его и выбросил в мусорный контейнер. Причина — давний конфликт. Об этом сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на источники. «Росгвардеец подождал, когда работник Почты России пойдет с работы и, встретив его, выстрелил ему в голову из табельного пистолета Макарова, по предварительной информации. Пострадавший погиб на месте», — говорится в публикации. После этого нападавший расчленил тело убитого и выбросил его в мусорный контейнер. Останки человека были обнаружены 15 апреля на полигоне. Спустя время был задержан и сам росгвардеец. Он во всем сознался, мера пресечения ему будут выбрана в ближайшее время. О причинах убийства не сказано. Отмечается, что потерпевший и подозреваемый работали в одном отделении «Почты России», убитый был программистом, а росгвардеец охранял здание. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Следственный комитет России по Республике Адыгея. Ответ ожидается.