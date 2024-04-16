Baza: в Адыгее росгвардеец застрелил сотрудника «Почты России» и расчленил его

Росгвардеец убил сотрудника «Почты России» в Адыгее, после расчленил его и выбросил в мусорный контейнер. Причина — давний конфликт. Об этом сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на источники.
«Росгвардеец подождал, когда работник Почты России пойдет с работы и, встретив его, выстрелил ему в голову из табельного пистолета Макарова, по предварительной информации. Пострадавший погиб на месте», — говорится в публикации.
После этого нападавший расчленил тело убитого и выбросил его в мусорный контейнер. Останки человека были обнаружены 15 апреля на полигоне. Спустя время был задержан и сам росгвардеец. Он во всем сознался, мера пресечения ему будут выбрана в ближайшее время.
О причинах убийства не сказано. Отмечается, что потерпевший и подозреваемый работали в одном отделении «Почты России», убитый был программистом, а росгвардеец охранял здание.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Следственный комитет России по Республике Адыгея. Ответ ожидается.
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