В Пермском крае продают 58 машин, изъятых у пьяных водителей

16 апреля 2024 в 12:35 Размер текста - 17 +

Автомобили были изъяты у их владельцев за вождение в нетрезвом виде Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае выставлены на продажу 58 автомобилей, которые были конфискованы у пьяных водителей. Реализацию машин проводит территориальное управление Росимущества. «Территориальное управление Росимущества в Пермском крае объявляет о продаже транспортных средств, конфискованных за вождение в нетрезвом виде. Всего подлежит реализации 58 автомобилей различных марок в различном техническом состоянии», — сообщается на сайте теруправления. В списке подлежащего реализации имущества автомобили марок ВАЗ, Lada, Ford и Hyundai. Начальная стоимость каждой машины составляет около 100 тысяч рублей. Дата проведения торгов — 2 мая 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае выставлены на продажу 58 автомобилей, которые были конфискованы у пьяных водителей. Реализацию машин проводит территориальное управление Росимущества. «Территориальное управление Росимущества в Пермском крае объявляет о продаже транспортных средств, конфискованных за вождение в нетрезвом виде. Всего подлежит реализации 58 автомобилей различных марок в различном техническом состоянии», — сообщается на сайте теруправления. В списке подлежащего реализации имущества автомобили марок ВАЗ, Lada, Ford и Hyundai. Начальная стоимость каждой машины составляет около 100 тысяч рублей. Дата проведения торгов — 2 мая 2024 года.