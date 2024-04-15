В Пермском крае продают 58 машин, изъятых у пьяных водителей

В Пермском крае выставлены на продажу 58 автомобилей, которые были конфискованы у пьяных водителей. Реализацию машин проводит территориальное управление Росимущества.
«Территориальное управление Росимущества в Пермском крае объявляет о продаже транспортных средств, конфискованных за вождение в нетрезвом виде. Всего подлежит реализации 58 автомобилей различных марок в различном техническом состоянии», — сообщается на сайте теруправления.
В списке подлежащего реализации имущества автомобили марок ВАЗ, Lada, Ford и Hyundai. Начальная стоимость каждой машины составляет около 100 тысяч рублей. Дата проведения торгов — 2 мая 2024 года.
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В Пермском крае выставлены на продажу 58 автомобилей, которые были конфискованы у пьяных водителей. Реализацию машин проводит территориальное управление Росимущества. «Территориальное управление Росимущества в Пермском крае объявляет о продаже транспортных средств, конфискованных за вождение в нетрезвом виде. Всего подлежит реализации 58 автомобилей различных марок в различном техническом состоянии», — сообщается на сайте теруправления. В списке подлежащего реализации имущества автомобили марок ВАЗ, Lada, Ford и Hyundai. Начальная стоимость каждой машины составляет около 100 тысяч рублей. Дата проведения торгов — 2 мая 2024 года.