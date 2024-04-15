15 апреля 2024

В Пермском крае продают 58 машин, изъятых у пьяных водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация машин. Тюмень, эвакуация автомобиля, эвакуатор, эвакуация машин, эвакуация машины
Автомобили были изъяты у их владельцев за вождение в нетрезвом виде Фото:

В Пермском крае выставлены на продажу 58 автомобилей, которые были конфискованы у пьяных водителей. Реализацию машин проводит территориальное управление Росимущества.

«Территориальное управление Росимущества в Пермском крае объявляет о продаже транспортных средств, конфискованных за вождение в нетрезвом виде. Всего подлежит реализации 58 автомобилей различных марок в различном техническом состоянии», — сообщается на сайте теруправления.

В списке подлежащего реализации имущества автомобили марок ВАЗ, Lada, Ford и Hyundai. Начальная стоимость каждой машины составляет около 100 тысяч рублей. Дата проведения торгов — 2 мая 2024 года.

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В Пермском крае выставлены на продажу 58 автомобилей, которые были конфискованы у пьяных водителей. Реализацию машин проводит территориальное управление Росимущества. «Территориальное управление Росимущества в Пермском крае объявляет о продаже транспортных средств, конфискованных за вождение в нетрезвом виде. Всего подлежит реализации 58 автомобилей различных марок в различном техническом состоянии», — сообщается на сайте теруправления. В списке подлежащего реализации имущества автомобили марок ВАЗ, Lada, Ford и Hyundai. Начальная стоимость каждой машины составляет около 100 тысяч рублей. Дата проведения торгов — 2 мая 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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