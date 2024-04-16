ФАС завела дело против Альфа-банка

Против Альфа-банка возбуждено дело из-за нарушений в рекламе ипотеки. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
«ФАС возбудила дело в отношении АО Альфа-Банка. Служба выявила в действиях банка признаки нарушения закона о рекламе», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте ФАС. Отмечается, что банк не указывал существенные условия, которые влияют на стоимость ипотечного кредита.
До этого в ФАС обратился гражданин РФ. Он пожаловался на рекламу банка, которая транслировалась по радио. В ней не была указана сумма первоначального взноса и рамки процентной ставки по ипотеке.
В рекламе утверждалось, что Альфа-банк дает лучшую ипотеку в России. Однако факты, которые бы это подтверждали, были пропущены. Сейчас ФАС занимается оценкой рекламы, организации грозит штраф.
В декабре 2023 года Альфа-банк три раза нарушил критерии о рекламе. Тогда дело касалось «кэшбека в 100%». Возможность его получить была прописана в трудночитаемой форме, установили в ФАС.
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Против Альфа-банка возбуждено дело из-за нарушений в рекламе ипотеки. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). «ФАС возбудила дело в отношении АО Альфа-Банка. Служба выявила в действиях банка признаки нарушения закона о рекламе», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте ФАС. Отмечается, что банк не указывал существенные условия, которые влияют на стоимость ипотечного кредита. До этого в ФАС обратился гражданин РФ. Он пожаловался на рекламу банка, которая транслировалась по радио. В ней не была указана сумма первоначального взноса и рамки процентной ставки по ипотеке. В рекламе утверждалось, что Альфа-банк дает лучшую ипотеку в России. Однако факты, которые бы это подтверждали, были пропущены. Сейчас ФАС занимается оценкой рекламы, организации грозит штраф. В декабре 2023 года Альфа-банк три раза нарушил критерии о рекламе. Тогда дело касалось «кэшбека в 100%». Возможность его получить была прописана в трудночитаемой форме, установили в ФАС.