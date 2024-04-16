Новый глава СНБО объяснил, зачем Украина атакует РФ беспилотниками

Новый глава СНБО Литвиненко: удары БПЛА по РФ нужны для давления на Путина

16 апреля 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

Литвиненко (на фото) заявил, что Украина атакует якобы только инфраструктуру и военную технику РФ Фото: СНБО Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина атакует Россию беспилотниками, чтобы оказать давление на президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил новый глава СНБО Александр Литвиненко, добавив, что такая тактика якобы ограничивает пространство для маневра российского лидера. «Во-первых, это ограничивает его [Путина] пространство для маневра. Во-вторых, это помогает убедить российское общество и элиты в том, что продолжение конфликта обходится дороже, чем ее прекращение», — передает The Economist слова Литвиненко. По его словам, Украина якобы ассиметрично атакует только нефтяные инфраструктуры, военные корабли и самолеты. Новый глава СНБО добавил, что один удар по аэродрому может повредить до 15 самолетов, каждый из которых стоит свыше 30 млн долларов. Он уточнил, что ВСУ будто бы могут выполнить такую операцию менее чем за два миллиона долларов. Ранее сообщилось, что над Белгородской областью системы ПВО уничтожили три украинских БПЛА, пишет RT. Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в России оперативно восстановили свою работу после ударов дронов Украины. Аналитики Reuters отметили, что на предприятиях сократили простаивающие мощности примерно до 10%. В конце марта они составляли 14%, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина атакует Россию беспилотниками, чтобы оказать давление на президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил новый глава СНБО Александр Литвиненко, добавив, что такая тактика якобы ограничивает пространство для маневра российского лидера. «Во-первых, это ограничивает его [Путина] пространство для маневра. Во-вторых, это помогает убедить российское общество и элиты в том, что продолжение конфликта обходится дороже, чем ее прекращение», — передает The Economist слова Литвиненко. По его словам, Украина якобы ассиметрично атакует только нефтяные инфраструктуры, военные корабли и самолеты. Новый глава СНБО добавил, что один удар по аэродрому может повредить до 15 самолетов, каждый из которых стоит свыше 30 млн долларов. Он уточнил, что ВСУ будто бы могут выполнить такую операцию менее чем за два миллиона долларов. Ранее сообщилось, что над Белгородской областью системы ПВО уничтожили три украинских БПЛА, пишет RT. Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в России оперативно восстановили свою работу после ударов дронов Украины. Аналитики Reuters отметили, что на предприятиях сократили простаивающие мощности примерно до 10%. В конце марта они составляли 14%, передает телеканал 360.