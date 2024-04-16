Челябинский губернатор Текслер проверит самые проблемные дороги региона

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Алексей Текслер и Дмитрий Кобылкин, текслер алексей
Алексей Текслер дал поручение начать сезон ремонта дорог Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объедет проблемные дороги в каждом районе региона. Часть маршрута он составит на основе обращений жителей.

«В поездке в каждый муниципалитет буду обращать на состояние дорог особое внимание. Думаю, будут и дополнительные решения. Маршрут составлю, в том числе, на основе сообщений», — сообщил Текслер в своем telegram-канале. Объезд проблемных участков глава региона начнет с Челябинска 18 апреля.

Объезды глава региона начал со стартом сезона ремонта дорог. Он дал поручение начать работы в апреле, чтобы успеть восстановить как можно больше дорог. За год власти планируют отремонтировать около 800 километров, притом половина из участков находится в муниципалитетах. В планах также восстановление дорог после паводка.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объедет проблемные дороги в каждом районе региона. Часть маршрута он составит на основе обращений жителей. «В поездке в каждый муниципалитет буду обращать на состояние дорог особое внимание. Думаю, будут и дополнительные решения. Маршрут составлю, в том числе, на основе сообщений», — сообщил Текслер в своем telegram-канале. Объезд проблемных участков глава региона начнет с Челябинска 18 апреля. Объезды глава региона начал со стартом сезона ремонта дорог. Он дал поручение начать работы в апреле, чтобы успеть восстановить как можно больше дорог. За год власти планируют отремонтировать около 800 километров, притом половина из участков находится в муниципалитетах. В планах также восстановление дорог после паводка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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