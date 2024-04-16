В Тюмени ищут мужчину, который не вернулся с рыбалки

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Водоём в Решетникова, где утонили дети. Тюмень , рыбалка, поплавок
Мужчину не видели с 15 апреля, когда он ушел на рыбалку Фото:

В Тюмени пропал молодой мужчина, который уехал утром 15 апреля на рыбалку и не вернулся. Сообщение о поисках появилась на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека! Тагильцев Владимир Сергеевич, 1984 года рождения. Утром 15 апреля 2024 года уехал на рыбалку и не вернулся», — указано в ориентировке.

Мужчина был одет в серые куртку и брюки, черные ботинки и черную шапку. Рост пропавшего 182 см, глаза карие, телосложение обычное. Любую информацию о Владимире Тагильцеве просят сообщить в полицию по номерам 02 или 102. Или позвонить поисковикам по номеру телефона: 8(800)7005452.

Ориентировка на пропавшего
Ориентировка на пропавшего

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В Тюмени пропал молодой мужчина, который уехал утром 15 апреля на рыбалку и не вернулся. Сообщение о поисках появилась на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Тагильцев Владимир Сергеевич, 1984 года рождения. Утром 15 апреля 2024 года уехал на рыбалку и не вернулся», — указано в ориентировке. Мужчина был одет в серые куртку и брюки, черные ботинки и черную шапку. Рост пропавшего 182 см, глаза карие, телосложение обычное. Любую информацию о Владимире Тагильцеве просят сообщить в полицию по номерам 02 или 102. Или позвонить поисковикам по номеру телефона: 8(800)7005452.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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