В Тюмени ищут мужчину, который не вернулся с рыбалки

Мужчину не видели с 15 апреля, когда он ушел на рыбалку Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени пропал молодой мужчина, который уехал утром 15 апреля на рыбалку и не вернулся. Сообщение о поисках появилась на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека! Тагильцев Владимир Сергеевич, 1984 года рождения. Утром 15 апреля 2024 года уехал на рыбалку и не вернулся», — указано в ориентировке.

Мужчина был одет в серые куртку и брюки, черные ботинки и черную шапку. Рост пропавшего 182 см, глаза карие, телосложение обычное. Любую информацию о Владимире Тагильцеве просят сообщить в полицию по номерам 02 или 102. Или позвонить поисковикам по номеру телефона: 8(800)7005452.

Ориентировка на пропавшего поисковый отряд «ЛизаАлерт», https://lizaalert.org/forum