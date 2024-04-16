Жители тюменского Афонькино еле выбрались из затопленного села

В селе полностью затопило дорогу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Жители тюменского Афонькино показали, как выбирались из отрезанного паводком села. Дорогу, по которой ехали селяне, полностью затопило. Видео с места событий есть в распоряжении редакции.

«Мы по этой дороге проезжали всего пару часов назад, она была абсолютно сухая. Теперь она полностью затоплена. За это время вода прибыла очень сильно», — сообщают очевидцы.

На видео показана затопленная дорога, по которой едут машины по колеса в воде. Вода, со слов местных, постоянно прибывает.