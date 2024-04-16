Жители тюменского Афонькино показали, как выбирались из отрезанного паводком села. Видео

Жители тюменского Афонькино еле выбрались из затопленного села
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Паводок в Афонькино. Афонькино
В селе полностью затопило дорогу Фото:
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Жители тюменского Афонькино показали, как выбирались из отрезанного паводком села. Дорогу, по которой ехали селяне, полностью затопило. Видео с места событий есть в распоряжении редакции.

«Мы по этой дороге проезжали всего пару часов назад, она была абсолютно сухая. Теперь она полностью затоплена. За это время вода прибыла очень сильно», — сообщают очевидцы.

На видео показана затопленная дорога, по которой едут машины по колеса в воде. Вода, со слов местных, постоянно прибывает.

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Жители тюменского Афонькино показали, как выбирались из отрезанного паводком села. Дорогу, по которой ехали селяне, полностью затопило. Видео с места событий есть в распоряжении редакции. «Мы по этой дороге проезжали всего пару часов назад, она была абсолютно сухая. Теперь она полностью затоплена. За это время вода прибыла очень сильно», — сообщают очевидцы. На видео показана затопленная дорога, по которой едут машины по колеса в воде. Вода, со слов местных, постоянно прибывает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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