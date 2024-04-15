В минстрое раскрыли, когда в Пермском крае не останется обманутых дольщиков

В Пермском крае к концу 2024 года не останется обманутых дольщиков

16 апреля 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

Проблемные дома на Переселенческой должны быть достроены к концу 2024 года, обещают в региональном министрое Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Пермском крае к концу 2024 года будут восстановлены права всех обманутых дольщиков. Об этом заявила замминистра строительства Прикамья, начальник управления жилищной политики Фаина Минх. Чиновница выступила перед депутатами комитета по развитию инфраструктуры краевого заксобрания, на котором присутствовал корреспондент URA.RU. «Мы [министерство строительства Пермского края], по большому счету, для себя ставим задачу исключить все объекты из реестра проблемных объектов и к концу года выйти, скажем так, с чистым списком о том, что у нас не осталось ни одного обманутого дольщика», — заявила Минх. По словам Минх, с 2019 года на контроле краевого министерства строительства находилось 72 долгостроя, 63 из них исключены из реестра проблемных, то есть права дольщиков полностью восстановлены. До конца 2024 года власти рассчитываю завершить строительство восьми проблемных домов, среди которых дома на Углеуральской, 25, Переселенческой, 100, Карпинского, 108 и 110а, Старцева, 143, Сокольской, 10Б. Ключи от квартир получат 1507 граждан, а денежную компенсацию — 234 человека. Ранее губернатор Дмитрий Махонин отчитался о том, что удалось восстановить права обманутых дольщиков, которые вложили средства в строительства восьми многоквартирных домов. Махонин отмечал, что пермякам выплатят компенсацию за недостроенное жилье. В краевой Инспекции госстройнадзора предлагали защитить права дольщиков, с помощью новы механизмов. По мнению ИГЖН, на средства граждан, которые находятся в банках на счетах эскроу до ввода дома в эксплуатацию, следует начислять проценты. Это позволит дольщикам купить новую недвижимость, если застройщик будет признан банкротом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае к концу 2024 года будут восстановлены права всех обманутых дольщиков. Об этом заявила замминистра строительства Прикамья, начальник управления жилищной политики Фаина Минх. Чиновница выступила перед депутатами комитета по развитию инфраструктуры краевого заксобрания, на котором присутствовал корреспондент URA.RU. «Мы [министерство строительства Пермского края], по большому счету, для себя ставим задачу исключить все объекты из реестра проблемных объектов и к концу года выйти, скажем так, с чистым списком о том, что у нас не осталось ни одного обманутого дольщика», — заявила Минх. По словам Минх, с 2019 года на контроле краевого министерства строительства находилось 72 долгостроя, 63 из них исключены из реестра проблемных, то есть права дольщиков полностью восстановлены. До конца 2024 года власти рассчитываю завершить строительство восьми проблемных домов, среди которых дома на Углеуральской, 25, Переселенческой, 100, Карпинского, 108 и 110а, Старцева, 143, Сокольской, 10Б. Ключи от квартир получат 1507 граждан, а денежную компенсацию — 234 человека. Ранее губернатор Дмитрий Махонин отчитался о том, что удалось восстановить права обманутых дольщиков, которые вложили средства в строительства восьми многоквартирных домов. Махонин отмечал, что пермякам выплатят компенсацию за недостроенное жилье. В краевой Инспекции госстройнадзора предлагали защитить права дольщиков, с помощью новы механизмов. По мнению ИГЖН, на средства граждан, которые находятся в банках на счетах эскроу до ввода дома в эксплуатацию, следует начислять проценты. Это позволит дольщикам купить новую недвижимость, если застройщик будет признан банкротом.