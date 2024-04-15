На Ямал придет плюсовая температура с дождями и ветром

16 апреля 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

В ЯНАО придет оттепель с дождем и мокрым снегом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ЯНАО придет оттепель, сопровождаемая дождями и сильным ветром. Об этом жителей предупреждают сотрудники окружного ГУ МЧС на основании прогнозов синоптиков. «По данным синоптиков, 17 апреля на территории округа прогнозируется ветер 8-13 метров в секунду. В Шурышкарском, Приуральском, Ямальском, Тазовском и на севере Надымского районов порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем от -6 до +4 градусов», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале. По ночам в округе сохраняются минусовые температуры, 17 апреля термометр покажет от 12 до 2 градусов мороза. Ожидаются осадки в виде снега, который перейдет в мокрый снег и дождь. Снежная буря прошла на Ямале в пятницу 12 апреля. Из-за непогоды были закрыты зимники и некоторые автодороги в округе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО придет оттепель, сопровождаемая дождями и сильным ветром. Об этом жителей предупреждают сотрудники окружного ГУ МЧС на основании прогнозов синоптиков. «По данным синоптиков, 17 апреля на территории округа прогнозируется ветер 8-13 метров в секунду. В Шурышкарском, Приуральском, Ямальском, Тазовском и на севере Надымского районов порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем от -6 до +4 градусов», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале. По ночам в округе сохраняются минусовые температуры, 17 апреля термометр покажет от 12 до 2 градусов мороза. Ожидаются осадки в виде снега, который перейдет в мокрый снег и дождь. Снежная буря прошла на Ямале в пятницу 12 апреля. Из-за непогоды были закрыты зимники и некоторые автодороги в округе.