На Ямал придет плюсовая температура с дождями и ветром

В ЯНАО придет оттепель, сопровождаемая дождями и сильным ветром. Об этом жителей предупреждают сотрудники окружного ГУ МЧС на основании прогнозов синоптиков.
«По данным синоптиков, 17 апреля на территории округа прогнозируется ветер 8-13 метров в секунду. В Шурышкарском, Приуральском, Ямальском, Тазовском и на севере Надымского районов порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем от -6 до +4 градусов», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале.
По ночам в округе сохраняются минусовые температуры, 17 апреля термометр покажет от 12 до 2 градусов мороза. Ожидаются осадки в виде снега, который перейдет в мокрый снег и дождь.
Снежная буря прошла на Ямале в пятницу 12 апреля. Из-за непогоды были закрыты зимники и некоторые автодороги в округе.
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В ЯНАО придет оттепель, сопровождаемая дождями и сильным ветром. Об этом жителей предупреждают сотрудники окружного ГУ МЧС на основании прогнозов синоптиков. «По данным синоптиков, 17 апреля на территории округа прогнозируется ветер 8-13 метров в секунду. В Шурышкарском, Приуральском, Ямальском, Тазовском и на севере Надымского районов порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем от -6 до +4 градусов», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале. По ночам в округе сохраняются минусовые температуры, 17 апреля термометр покажет от 12 до 2 градусов мороза. Ожидаются осадки в виде снега, который перейдет в мокрый снег и дождь. Снежная буря прошла на Ямале в пятницу 12 апреля. Из-за непогоды были закрыты зимники и некоторые автодороги в округе.