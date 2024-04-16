Какую часть центра Кургана накроет пиковой волной паводка. Карта

Затопление центра Кургана при негативном сценарии начнется с Битевки

16 апреля 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

Шоссе Тюнина в Кургане уходит под воду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане центральная часть города, которая идет вдоль русла Тобола, рискует уйти под воду. Об этом свидетельствуют данные геопортала «Паводок 2024». «На левом берегу Тобола указано, что в центре Кургана зона подтопления начинается с территории ЦПКиО (старица Битевка и окрестности) и заканчивается возле улицы Бурова-Петрова, но не уходит севернее за пределы улицы Куйбышева», — содержится в данных портала. Если смотреть на карту по направлению движения реки Тобол, то в первую очередь затопление центральной части Кургана начнется с окрестностей старицы Битевка, которая находится в Центральном парке культуры и отдыха. Он располагается в микрорайоне города, который считается элитным. Там продается самое дорогое жилье. Далее пиковая волна пойдет вдоль улицы Карельцева, достигнет территории Госпиталя МВД, далее до адреса ул. Маркса, 2а, потом в сторону ул. Куйбышева, затопит территорию вокруг Богоявленского собора. Затем зона подтопления идет вдоль улицы Климова, приближаясь к Кардиодиспансеру, Музею декабристов, затронет Троицкую церковь, подступит к ТЦ «Воробьевы горы», пойдет в сторону Соборной мечети, затронет южную часть ЖК «Олимп» и достигнет улицы Бурова-Петрова. При этом геопортал «Паводок 2024» не уточняет, при каких уровнях топит эту центральную часть Кургана. Ранее власти прогнозировали, что вода в Тоболе может подняться вплоть до 11 метров, что станет рекордом за последние 30 лет. Голубым цветом на карте обозначена зона подтопления Скрин с сайта 2GIS Часть Кургана, которую затопит при наступлении пиковой волны половодья (уровень воды 749 указан на 14:00 16 апреля) Скрин с сайта 2GIS Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане центральная часть города, которая идет вдоль русла Тобола, рискует уйти под воду. Об этом свидетельствуют данные геопортала «Паводок 2024». «На левом берегу Тобола указано, что в центре Кургана зона подтопления начинается с территории ЦПКиО (старица Битевка и окрестности) и заканчивается возле улицы Бурова-Петрова, но не уходит севернее за пределы улицы Куйбышева», — содержится в данных портала. Если смотреть на карту по направлению движения реки Тобол, то в первую очередь затопление центральной части Кургана начнется с окрестностей старицы Битевка, которая находится в Центральном парке культуры и отдыха. Он располагается в микрорайоне города, который считается элитным. Там продается самое дорогое жилье. Далее пиковая волна пойдет вдоль улицы Карельцева, достигнет территории Госпиталя МВД, далее до адреса ул. Маркса, 2а, потом в сторону ул. Куйбышева, затопит территорию вокруг Богоявленского собора. Затем зона подтопления идет вдоль улицы Климова, приближаясь к Кардиодиспансеру, Музею декабристов, затронет Троицкую церковь, подступит к ТЦ «Воробьевы горы», пойдет в сторону Соборной мечети, затронет южную часть ЖК «Олимп» и достигнет улицы Бурова-Петрова. При этом геопортал «Паводок 2024» не уточняет, при каких уровнях топит эту центральную часть Кургана. Ранее власти прогнозировали, что вода в Тоболе может подняться вплоть до 11 метров, что станет рекордом за последние 30 лет.