Какую часть центра Кургана накроет пиковой волной паводка. Карта

Затопление центра Кургана при негативном сценарии начнется с Битевки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перекрытие шоссе Тюнина. Курган, шоссе тюнина, паводок
Шоссе Тюнина в Кургане уходит под воду Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане центральная часть города, которая идет вдоль русла Тобола, рискует уйти под воду. Об этом свидетельствуют данные геопортала «Паводок 2024».

«На левом берегу Тобола указано, что в центре Кургана зона подтопления начинается с территории ЦПКиО (старица Битевка и окрестности) и заканчивается возле улицы Бурова-Петрова, но не уходит севернее за пределы улицы Куйбышева», — содержится в данных портала.

Если смотреть на карту по направлению движения реки Тобол, то в первую очередь затопление центральной части Кургана начнется с окрестностей старицы Битевка, которая находится в Центральном парке культуры и отдыха. Он располагается в микрорайоне города, который считается элитным. Там продается самое дорогое жилье. Далее пиковая волна пойдет вдоль улицы Карельцева, достигнет территории Госпиталя МВД, далее до адреса ул. Маркса, 2а, потом в сторону ул. Куйбышева, затопит территорию вокруг Богоявленского собора.

Затем зона подтопления идет вдоль улицы Климова, приближаясь к Кардиодиспансеру, Музею декабристов, затронет Троицкую церковь, подступит к ТЦ «Воробьевы горы», пойдет в сторону Соборной мечети, затронет южную часть ЖК «Олимп» и достигнет улицы Бурова-Петрова.

При этом геопортал «Паводок 2024» не уточняет, при каких уровнях топит эту центральную часть Кургана. Ранее власти прогнозировали, что вода в Тоболе может подняться вплоть до 11 метров, что станет рекордом за последние 30 лет.

Голубым цветом на карте обозначена зона подтопления
Голубым цветом на карте обозначена зона подтопления
Часть Кургана, которую затопит при наступлении пиковой волны половодья (уровень воды 749 указан на 14:00 16 апреля)
Часть Кургана, которую затопит при наступлении пиковой волны половодья (уровень воды 749 указан на 14:00 16 апреля)

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане центральная часть города, которая идет вдоль русла Тобола, рискует уйти под воду. Об этом свидетельствуют данные геопортала «Паводок 2024». «На левом берегу Тобола указано, что в центре Кургана зона подтопления начинается с территории ЦПКиО (старица Битевка и окрестности) и заканчивается возле улицы Бурова-Петрова, но не уходит севернее за пределы улицы Куйбышева», — содержится в данных портала. Если смотреть на карту по направлению движения реки Тобол, то в первую очередь затопление центральной части Кургана начнется с окрестностей старицы Битевка, которая находится в Центральном парке культуры и отдыха. Он располагается в микрорайоне города, который считается элитным. Там продается самое дорогое жилье. Далее пиковая волна пойдет вдоль улицы Карельцева, достигнет территории Госпиталя МВД, далее до адреса ул. Маркса, 2а, потом в сторону ул. Куйбышева, затопит территорию вокруг Богоявленского собора. Затем зона подтопления идет вдоль улицы Климова, приближаясь к Кардиодиспансеру, Музею декабристов, затронет Троицкую церковь, подступит к ТЦ «Воробьевы горы», пойдет в сторону Соборной мечети, затронет южную часть ЖК «Олимп» и достигнет улицы Бурова-Петрова. При этом геопортал «Паводок 2024» не уточняет, при каких уровнях топит эту центральную часть Кургана. Ранее власти прогнозировали, что вода в Тоболе может подняться вплоть до 11 метров, что станет рекордом за последние 30 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...