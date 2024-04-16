В Кургане несколько районов в зоне затопления превентивно отключают от электропитания. Меры приняты, чтобы избежать повреждений электрооборудования и возможных коротких замыканий. Список курганских микрорайонов и дачных товариществ опубликован на сайте СУЭНКО.
«В превентивных мерах из-за паводка СУЭНКО отключит электричество в десятках населенных пунктов <…>, а также СНТ рядом с городом», — сообщает пресс-служба компании. В списке отключений попали десятки дачных поселков, микрорайоны Тополя, Черемухово, станция Камчиха. Также компания обесточит городские объекты, приближенные к зоне паводка.
Первые пункты в списке начали отключать 13 апреля. Узнать об отключении своего дачного товарищества или микрорайона в Кургане, можно из нижеследующего списка.
Дачные поселки Кургана, отключенные временно от электропитания
скрин: файл Перечень объектов АО «СУЭНКО», попадающих в зону подтопления
Список дач в Кургане, временно отключенных от электричества из-за паводка
скрин: Перечень объектов АО «СУЭНКО», попадающих в зону подтопления
Отключенные от электричества курганские дачные поселки в зоне паводка
Скрин: файл Перечень объектов АО «СУЭНКО», попадающих в зону подтопления
Курганские объекты, где могут отключить электричество во время подтопления
Скрин: файл Перечень объектов АО «СУЭНКО», попадающих в зону подтопления
Список дач в Кургане, которые временно отключают от электричества из-за паводка
скрин: файл Перечень объектов АО «СУЭНКО», попадающих в зону подтопления
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В Кургане несколько районов в зоне затопления превентивно отключают от электропитания. Меры приняты, чтобы избежать повреждений электрооборудования и возможных коротких замыканий. Список курганских микрорайонов и дачных товариществ опубликован на сайте СУЭНКО. «В превентивных мерах из-за паводка СУЭНКО отключит электричество в десятках населенных пунктов <…>, а также СНТ рядом с городом», — сообщает пресс-служба компании. В списке отключений попали десятки дачных поселков, микрорайоны Тополя, Черемухово, станция Камчиха. Также компания обесточит городские объекты, приближенные к зоне паводка. Первые пункты в списке начали отключать 13 апреля. Узнать об отключении своего дачного товарищества или микрорайона в Кургане, можно из нижеследующего списка.