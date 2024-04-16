Список микрорайонов Кургана, где из-за наводнения для безопасности отключено электричество. Список

В Кургане из-за паводка временно отключили электричество в дачных поселках
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Мало-Чаусовский мост после подтопления. Курган, половодье, паводок, наводнение, разлив, Мало-Чаусовский мост
В Кургане из-за наводнения отключают электричество Фото:
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В Кургане несколько районов в зоне затопления превентивно отключают от электропитания. Меры приняты, чтобы избежать повреждений электрооборудования и возможных коротких замыканий. Список курганских микрорайонов и дачных товариществ опубликован на сайте СУЭНКО.

«В превентивных мерах из-за паводка СУЭНКО отключит электричество в десятках населенных пунктов <…>, а также СНТ рядом с городом», — сообщает пресс-служба компании. В списке отключений попали десятки дачных поселков, микрорайоны Тополя, Черемухово, станция Камчиха. Также компания обесточит городские объекты, приближенные к зоне паводка.

Первые пункты в списке начали отключать 13 апреля. Узнать об отключении своего дачного товарищества или микрорайона в Кургане, можно из нижеследующего списка.

Дачные поселки Кургана, отключенные временно от электропитания
Дачные поселки Кургана, отключенные временно от электропитания
Список дач в Кургане, временно отключенных от электричества из-за паводка
Список дач в Кургане, временно отключенных от электричества из-за паводка
Отключенные от электричества курганские дачные поселки в зоне паводка
Отключенные от электричества курганские дачные поселки в зоне паводка
Курганские объекты, где могут отключить электричество во время подтопления
Курганские объекты, где могут отключить электричество во время подтопления
Список дач в Кургане, которые временно отключают от электричества из-за паводка
Список дач в Кургане, которые временно отключают от электричества из-за паводка

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В Кургане несколько районов в зоне затопления превентивно отключают от электропитания. Меры приняты, чтобы избежать повреждений электрооборудования и возможных коротких замыканий. Список курганских микрорайонов и дачных товариществ опубликован на сайте СУЭНКО. «В превентивных мерах из-за паводка СУЭНКО отключит электричество в десятках населенных пунктов <…>, а также СНТ рядом с городом», — сообщает пресс-служба компании. В списке отключений попали десятки дачных поселков, микрорайоны Тополя, Черемухово, станция Камчиха. Также компания обесточит городские объекты, приближенные к зоне паводка. Первые пункты в списке начали отключать 13 апреля. Узнать об отключении своего дачного товарищества или микрорайона в Кургане, можно из нижеследующего списка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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