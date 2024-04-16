Как живет тюменское село, отрезанное от большой земли паводком. Фоторепортаж

В Тюменской области село Афонькино оказалось отрезанным из-за паводка
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Паводок в Афонькино. Афонькино
Местные жители начали эвакуироваться из затопленного села Фото:
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Жители села Афонькино Тюменской области остались практически без сообщения с близлежащими селами и городами. Еще утром, 16 апреля, дороги в селе были сухими, но во второй половине дня они оказались полностью затопленными. О том, как живет село, отрезанное от большой земли — в фоторепортаже URA.RU.

Паводок в Афонькино. Афонькино
Утром, 16 апреля, обстановка в Афонькино еще спокойная. Местные жители занимаются своими делами и не готовятся к эвакуации.
Фото:

Паводок в Афонькино. Афонькино
Вода постепенно начинает прибывать. Под угрозой затопления дома, расположенные на первой линии реки Ишим.
Фото:
Паводок в Афонькино. Афонькино
Вода начала стремительно заливать дороги. Горожане, несмотря на риски, продолжают передвигаться по населенному пункту.
Фото:
Паводок в Афонькино. Афонькино
Правительство Тюменской области призывает жителей срочно эвакуироваться. Селянам сложно покидать свои дома. Многие надеются, что вода не дойдет до их участков.
Фото:
Паводок в Афонькино. Афонькино
Затопленная дорога становится главной достопримечательностью у местных жителей. Селяне делают фото разлива реки Ишим.
Фото:
Паводок в Афонькино. Афонькино
Полиция помогает людям, оказавшимся на дороге, перебраться на «твердую землю». Дороги полностью затоплены.
Фото:
Паводок в Афонькино. Афонькино
Власти отказываются предоставлять лодки жителям села Афонькино. Перегон плавсредств может ухудшить ситуацию в других подтопляемых районах, рассказал директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович.
Фото:

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Жители села Афонькино Тюменской области остались практически без сообщения с близлежащими селами и городами. Еще утром, 16 апреля, дороги в селе были сухими, но во второй половине дня они оказались полностью затопленными. О том, как живет село, отрезанное от большой земли — в фоторепортаже URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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