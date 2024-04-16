Местные жители начали эвакуироваться из затопленного села
новость из сюжетаПаводковый сезон в Тюменской области в 2024 году
Жители села Афонькино Тюменской области остались практически без сообщения с близлежащими селами и городами. Еще утром, 16 апреля, дороги в селе были сухими, но во второй половине дня они оказались полностью затопленными. О том, как живет село, отрезанное от большой земли — в фоторепортаже URA.RU.
Утром, 16 апреля, обстановка в Афонькино еще спокойная. Местные жители занимаются своими делами и не готовятся к эвакуации.
Вода постепенно начинает прибывать. Под угрозой затопления дома, расположенные на первой линии реки Ишим.
Вода начала стремительно заливать дороги. Горожане, несмотря на риски, продолжают передвигаться по населенному пункту.
Правительство Тюменской области призывает жителей срочно эвакуироваться. Селянам сложно покидать свои дома. Многие надеются, что вода не дойдет до их участков.
Затопленная дорога становится главной достопримечательностью у местных жителей. Селяне делают фото разлива реки Ишим.
Полиция помогает людям, оказавшимся на дороге, перебраться на «твердую землю». Дороги полностью затоплены.
Власти отказываются предоставлять лодки жителям села Афонькино. Перегон плавсредств может ухудшить ситуацию в других подтопляемых районах, рассказал директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович.
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