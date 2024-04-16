В Тюменской области село Афонькино оказалось отрезанным из-за паводка

Местные жители начали эвакуироваться из затопленного села Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Жители села Афонькино Тюменской области остались практически без сообщения с близлежащими селами и городами. Еще утром, 16 апреля, дороги в селе были сухими, но во второй половине дня они оказались полностью затопленными. О том, как живет село, отрезанное от большой земли — в фоторепортаже URA.RU.

Утром, 16 апреля, обстановка в Афонькино еще спокойная. Местные жители занимаются своими делами и не готовятся к эвакуации. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Вода постепенно начинает прибывать. Под угрозой затопления дома, расположенные на первой линии реки Ишим. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Вода начала стремительно заливать дороги. Горожане, несмотря на риски, продолжают передвигаться по населенному пункту. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Правительство Тюменской области призывает жителей срочно эвакуироваться. Селянам сложно покидать свои дома. Многие надеются, что вода не дойдет до их участков. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Затопленная дорога становится главной достопримечательностью у местных жителей. Селяне делают фото разлива реки Ишим. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Полиция помогает людям, оказавшимся на дороге, перебраться на «твердую землю». Дороги полностью затоплены. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти отказываются предоставлять лодки жителям села Афонькино. Перегон плавсредств может ухудшить ситуацию в других подтопляемых районах, рассказал директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович. Фото: Денис Моргунов © URA.RU