В Пермском крае имя героя СВО увековечили необычным образом

В Пермском крае именем участника СВО назвали избирательную комиссию

17 апреля 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

На избирательном участке установят мемориальную доску в память о Ефремове Фото: Сергей Русанов © URA.RU Избирательная комиссия Пермского края решила присвоить имя участника спецоперации Виктора Ефремова УИК №1633 в поселке Вая Красновишерского округа. Об этом сообщает пресс-служба крайизбиркома в своем telegram-канале. Ефремов ушел на СВО с должности члена этого УИК. «Среди членов избирательных комиссий есть те, кто ушел выполнять свой гражданский долг на СВО. К сожалению, один из них, сержант Виктор Николаевич Ефремов, погиб, защищая нашу Родину. Наш долг — сохранить память о подвиге героя, рассказать о нем подрастающему поколению. Поэтому мы приняли решение назвать в честь Виктора Ефремова избирательный участок, членом которого он являлся», — отметил председатель крайизбиркома Игорь Вагин. В пресс-службе избирательной комиссии отметили, что полное название комиссии будет теперь звучать так: УИК №1633 им. Виктора Ефремова. Помимо выборного процесса, УИК будет организовывать просветительские мероприятия, выставки, посвященные Ефремову. На УИК, которая расположена в школе, будет установлена мемориальная табличка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Избирательная комиссия Пермского края решила присвоить имя участника спецоперации Виктора Ефремова УИК №1633 в поселке Вая Красновишерского округа. Об этом сообщает пресс-служба крайизбиркома в своем telegram-канале. Ефремов ушел на СВО с должности члена этого УИК. «Среди членов избирательных комиссий есть те, кто ушел выполнять свой гражданский долг на СВО. К сожалению, один из них, сержант Виктор Николаевич Ефремов, погиб, защищая нашу Родину. Наш долг — сохранить память о подвиге героя, рассказать о нем подрастающему поколению. Поэтому мы приняли решение назвать в честь Виктора Ефремова избирательный участок, членом которого он являлся», — отметил председатель крайизбиркома Игорь Вагин. В пресс-службе избирательной комиссии отметили, что полное название комиссии будет теперь звучать так: УИК №1633 им. Виктора Ефремова. Помимо выборного процесса, УИК будет организовывать просветительские мероприятия, выставки, посвященные Ефремову. На УИК, которая расположена в школе, будет установлена мемориальная табличка.