16 апреля 2024

В Пермском крае имя героя СВО увековечили необычным образом

В Пермском крае именем участника СВО назвали избирательную комиссию
© Служба новостей «URA.RU»
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На избирательном участке установят мемориальную доску в память о Ефремове Фото:

Избирательная комиссия Пермского края решила присвоить имя участника спецоперации Виктора Ефремова УИК №1633 в поселке Вая Красновишерского округа. Об этом сообщает пресс-служба крайизбиркома в своем telegram-канале. Ефремов ушел на СВО с должности члена этого УИК.

«Среди членов избирательных комиссий есть те, кто ушел выполнять свой гражданский долг на СВО. К сожалению, один из них, сержант Виктор Николаевич Ефремов, погиб, защищая нашу Родину. Наш долг — сохранить память о подвиге героя, рассказать о нем подрастающему поколению. Поэтому мы приняли решение назвать в честь Виктора Ефремова избирательный участок, членом которого он являлся», — отметил председатель крайизбиркома Игорь Вагин.

В пресс-службе избирательной комиссии отметили, что полное название комиссии будет теперь звучать так: УИК №1633 им. Виктора Ефремова. Помимо выборного процесса, УИК будет организовывать просветительские мероприятия, выставки, посвященные Ефремову. На УИК, которая расположена в школе, будет установлена мемориальная табличка.

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Избирательная комиссия Пермского края решила присвоить имя участника спецоперации Виктора Ефремова УИК №1633 в поселке Вая Красновишерского округа. Об этом сообщает пресс-служба крайизбиркома в своем telegram-канале. Ефремов ушел на СВО с должности члена этого УИК. «Среди членов избирательных комиссий есть те, кто ушел выполнять свой гражданский долг на СВО. К сожалению, один из них, сержант Виктор Николаевич Ефремов, погиб, защищая нашу Родину. Наш долг — сохранить память о подвиге героя, рассказать о нем подрастающему поколению. Поэтому мы приняли решение назвать в честь Виктора Ефремова избирательный участок, членом которого он являлся», — отметил председатель крайизбиркома Игорь Вагин. В пресс-службе избирательной комиссии отметили, что полное название комиссии будет теперь звучать так: УИК №1633 им. Виктора Ефремова. Помимо выборного процесса, УИК будет организовывать просветительские мероприятия, выставки, посвященные Ефремову. На УИК, которая расположена в школе, будет установлена мемориальная табличка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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