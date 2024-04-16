Свердловский сенатор Виктор Шептий поделился радостью: премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал одну из вершин Главного Кавказского хребта в честь спецотряда ФСБ «Альфа». Шептий, служивший в подразделении в 1990-е годы, опубликовал соответствующее распоряжение в своих соцсетях.
«Хорошая новость — одна из вершин Главного Кавказского хребта получила наименование «Воинов «Альфы». Спасибо правительству РФ и парламенту Республики Северная Осетия-Алания за эту инициативу!» — написал Шептий на своей странице во «ВКонтакте». Политик напомнил, что на Кавказе бойцы подразделения провели не одну успешную операцию.
Основные задачи «Альфы» — предотвращение терактов, поиск, обезвреживание или ликвидация террористов, а также освобождение заложников. У Шептия в составе «Альфы» было шесть командировок в Чечню, его дважды ранили.
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