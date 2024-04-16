Мишустин обрадовал сенатора Шептия и его друзей из ФСБ. Документ

16 апреля 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

Виктор Шептий является ветераном боевых действий в составе «Альфы» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский сенатор Виктор Шептий поделился радостью: премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал одну из вершин Главного Кавказского хребта в честь спецотряда ФСБ «Альфа». Шептий, служивший в подразделении в 1990-е годы, опубликовал соответствующее распоряжение в своих соцсетях. «Хорошая новость — одна из вершин Главного Кавказского хребта получила наименование «Воинов «Альфы». Спасибо правительству РФ и парламенту Республики Северная Осетия-Алания за эту инициативу!» — написал Шептий на своей странице во «ВКонтакте». Политик напомнил, что на Кавказе бойцы подразделения провели не одну успешную операцию. Основные задачи «Альфы» — предотвращение терактов, поиск, обезвреживание или ликвидация террористов, а также освобождение заложников. У Шептия в составе «Альфы» было шесть командировок в Чечню, его дважды ранили. Документ: страница Виктора Шептий в соцсети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский сенатор Виктор Шептий поделился радостью: премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал одну из вершин Главного Кавказского хребта в честь спецотряда ФСБ «Альфа». Шептий, служивший в подразделении в 1990-е годы, опубликовал соответствующее распоряжение в своих соцсетях. «Хорошая новость — одна из вершин Главного Кавказского хребта получила наименование «Воинов «Альфы». Спасибо правительству РФ и парламенту Республики Северная Осетия-Алания за эту инициативу!» — написал Шептий на своей странице во «ВКонтакте». Политик напомнил, что на Кавказе бойцы подразделения провели не одну успешную операцию. Основные задачи «Альфы» — предотвращение терактов, поиск, обезвреживание или ликвидация террористов, а также освобождение заложников. У Шептия в составе «Альфы» было шесть командировок в Чечню, его дважды ранили.